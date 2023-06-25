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Trabzonspor'a veda eden Naci Ünüvar Hollanda ekibine transfer oluyor

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Ajax'tan kiraladığı Naci Ünüvar, Hollanda ekiplerinden Twente formasına çok yakın olduğu iddia edildi. İşte oyuncunun yeni takımı...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 13:37
Trabzonspor'a veda eden Naci Ünüvar Hollanda ekibine transfer oluyor

Geçen sezon Trabzonspor'a kiralanan ancak bekleneni veremediği için sezon bitmeden sözleşmesi feshedilen Naci Ünüvar yeniden kiralanıyor.

Hollanda basınına yansıyan haberlere göre Ajax, Naci Ünüvar'ı yeniden kiralama konusunda Twente ile anlaşma sağladı. Ajax'ın Naci'nin Trabzonspor'da yeterli süre alamamasından dolayı mutsuz olduğu ve bu kez Twente'nin bu anlamda doğru kulüp olduğuna inandıkları haberin devamında yer aldı.

20 yaşındaki Naci Ünüvar Trabzonspor formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda toplam 12 maça çıkmış ve 3 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Ajax altyapısından yetişen Naci Ünüvar'ın kulübüyle sözleşmesi 2026 yazına kadar devam ediyor.

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