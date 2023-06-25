TRANSFER HABERİ | Nenad Bjelica özellikle istemişti! Trabzonspor'da Bruno Petkovic için sıkı pazarlık

Karadeniz devinin başkanı Ertuğrul Doğan, "İlk etapta 6-7 takviye planlıyoruz. 2 oyuncu ile anlaştık. 3 futbolcu ile de sona yakınız" diyerek taraftarı heyecanlandırmıştı. Bordo-mavililerin forvet adaylarının 1 numarası Bruno Petkovic. Yönetim, tecrübeli golcüyle el sıkıştı, Dinamo Zagreb ile masaya oturdu. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın, "Onu kadromda görmeyi isterim" dediği Hırvat forvet için yapılan görüşmeler devam ediyor. Hırvat kulübü talep ettiği 4 milyon euro'luk bonservis bedelinde küçük esnemeler yaptı.

SÖZLEŞMESİ SENEYE BİTİYOR

Bordo-mavililer ise bu rakamı daha aşağı seviyeye çekmek istiyor. Yani henüz netleşmiş bir durum yok. Trabzonspor'un Dinamo Zagreb ile pazarlıklarında elini güçlü kılan şey ise Petkovic'in bitecek sözleşmesini uzatmayacak olması. Zagreb gelecek yıl bedavaya gitmemesi adına bu yıl tecrübeli forvetini satmaya sıcak bakmaya başladı. Ama yine de Fırtına'nın bu transferi kısa süre içinde bitirmesi beklenmiyor. Slovenya kampına kadar uzaması durumunda teknik direktör Nenad Bjelica da devreye girecek. Yunus Emre SEL

YIPRATICI BİR GOLCÜ

Petkovic, 1.93 boyuyla rakip savunmalar için yıpratıcı bir oyuncu. Özellikle hava toplarında çok etkili. Yanındaki oyunculara hücum anlamında faydası yüksek. Nenad Bjelica da onun bu yeteneklerinden faydalanmayı planlıyor.

ÜRETKEN BİR FORVET

Bjelica'nın heyecanla beklediği Bruno Petkovic bugüne kadar 347 karşılaşmaya çıktı. 64'ü Dinamo Zagreb forması altında olmak üzere rakip ağları 86 defa havalandırdı. Yine 47'si Hırvat ekibinde olmak üzere 59 da asist yaptı. Toplamda 145 gole direkt etkisi oldu. Milli forma altında ise 32 maçta 9 golü var.

GOMEZ'E İZİN

Petkovic ile görüşen Trabzonspor, Maxi Gomez'i satmayı planlıyor. 26 yaşındaki forvet için resmi bir teklif yok ama menajerine görüşme yetkisi verildi.

30 HAZİRAN'DA TOPLANIYORLAR

Yeni sezona güçlü bir şekilde girmek isteyen Fırtına, 30 Haziran Cuma günü Trabzon'da toplanarak çalışmalara başlayacak. Trabzon etabını 3 Temmuz Pazartesi günü tamamlayacak Karadeniz devi, 4 Temmuz'da Slovenya'nın Kranj şehrine giderek kampa girecek.