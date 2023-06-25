Haberler Trabzonspor Büyük gelir elde edecek

Büyük gelir elde edecek

Forma üreticisi olarak Joma Türkiye ile anlaşan Trabzonspor, büyük bir gelir elde edecek. Buna göre; forma gelirinin yaklaşık yüzde 70'ini Karadeniz devi alacak. Bu oran diğer markalarda yüzde 30-40 seviyelerinde.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 06:50
Büyük gelir elde edecek

Forma üreticisi olarak Joma Türkiye ile anlaşan Trabzonspor, büyük bir gelir elde edecek. Buna göre; forma gelirinin yaklaşık yüzde 70'ini Karadeniz devi alacak. Bu oran diğer markalarda yüzde 30-40 seviyelerinde. Ayrıca köklü spor markaları, fiyat belirleme hakkını da kulüplere vermiyor. Trabzonspor'un ise forma ve diğer ürünlerin fiyatını kendisinin belirleyeceği öğrenildi. Daha önce görüşülen diğer firmalara göre de Joma Türkiye'nin ürün maliyeti daha düşük tuttuğu ve kulübün kâr oranının da aynı şekilde yüksek olacağı belirtildi.

FORMALARA YOĞUN İLGİ

Karadeniz devinin satışa çıkardığı yeni sezon formalara taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Özellikle çubuklu forma taraftarların en fazla sevdiği ürün oldu. Bjelica ile birlikte damalı parçalı forma da sevilen ürünler arasında yer buldu. 961 TL'den satışa çıkarılan formalardan almak isteyen taraftarlar TS Club'lara akın etti.

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