Haberler Trabzonspor Trezeguet’de sona doğru

Trezeguet’de sona doğru

Bu sezon 41 maça çıkan, 13 kez fileleri havalandırıp, 10 da gol pası veren Trezeguet'nin, Arap kulüplerine satılacağı iddia edilmişti. Ancak teknik direktör Bjelica, Mısırlı sol kanadın kalmasını istiyor. Yönetim de 28 yaşındaki oyuncunun 1 milyon dolarlık alacağını yatırdı. Trezeguet ile kalması için görüşme yapılacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Trezeguet’de sona doğru
Bu sezon 41 maça çıkan, 13 kez fileleri havalandırıp, 10 da gol pası veren Trezeguet'nin, Arap kulüplerine satılacağı iddia edilmişti. Ancak teknik direktör Bjelica, Mısırlı sol kanadın kalmasını istiyor. Yönetim de 28 yaşındaki oyuncunun 1 milyon dolarlık alacağını yatırdı. Trezeguet ile kalması için görüşme yapılacak.
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