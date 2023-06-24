Trezeguet’de sona doğru

Bu sezon 41 maça çıkan, 13 kez fileleri havalandırıp, 10 da gol pası veren Trezeguet'nin, Arap kulüplerine satılacağı iddia edilmişti. Ancak teknik direktör Bjelica, Mısırlı sol kanadın kalmasını istiyor. Yönetim de 28 yaşındaki oyuncunun 1 milyon dolarlık alacağını yatırdı. Trezeguet ile kalması için görüşme yapılacak.
Busezon 41 maça çıkan, 13 kez fileleri havalandırıp, 10 da gol pası veren Trezeguet'nin, Arap kulüplerine satılacağı iddia edilmişti. Ancak teknik direktör Bjelica, Mısırlı sol kanadın kalmasını istiyor. Yönetim de 28 yaşındaki oyuncunun 1 milyon dolarlık alacağını yatırdı. Trezeguet ile kalması için görüşme yapılacak.