TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Bruno Petkovic'e teklif!

Karadeniz devinde Başkan Ertuğrul Doğan transfer ateşini yaktı. Teknik direktör Nenad Bjelica transferde hata yapmak istemiyor. Bu sebeple forvette yönetime verdiği ilk isim olan Bruno Petkovic için teklif yapıldı.

Trabzonspor'un Dinamo Zagreb ile pazarlıklarında elini güçlü kılan şey, Bruno Petkovic'in bitecek sözleşmesini uzatmayacak olması. Zagreb gelecek yıl bedavaya gitmemesi adına bu yıl tecrübeli forvetini satmaya mecbur kaldı.

USTA BİR GOLCÜ KLAS BİR ASİSTÇİ

Bjelica'nın heyecanla beklediği Bruno Petkovic, 347 karşılaşmaya çıktı. 64'ü Dinamo Zagreb forması altında olmak üzere rakip ağları 86 defa havalandırdı. Yine 47'si Hırvat ekibinde olmak üzere 59 da asist yaptı. Toplamda 145 gole direkt etkisi oldu. Milli forma altında ise 32 maçta 9 golü bulunuyor.

TAKIMI OYNATIR

Petkovic, 1.93 boyuyla rakip savunmalar için yıpratıcı bir oyuncu. Özellikle hava toplarında çok etkili. Yanındaki oyunculara hücum anlamında faydası yüksek. Nenad Bjelica da onun bu yeteneklerinden faydalanmayı planlıyor.