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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor Bruno Petkovic'te mutlu sona vardı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un uzun süredir gündeminde olan Hırvat golcü Bruno Petkovic'ten sevindiren haber geldi. Bordo mavililer, yıldız futbolcunun kulübü Dinamo Zagreb ile transferde el sıkışmayı başardı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor Bruno Petkovic'te mutlu sona vardı!

Karadeniz devinde Başkan Ertuğrul Doğan transfer ateşini yaktı. Teknik direktör Nenad Bjelica transferde hata yapmak istemiyor. Bu sebeple forvette yönetime verdiği ilk isim olan Bruno Petkovic'te ısrar ediyordu. Yönetim, tecrübeli golcüyle el sıkıştı, uzun süredir pazarlık halinde olduğu Dinamo Zagreb'in de inadını kırmayı başardı. Bjelica'nın kesin olarak takımda görmek istediği oyuncu için 4 milyon euro'da direten Hırvat ekibi ile 3 milyon euro üzerinden el sıkışıldı.

TEKLİFİ YÜKSELTTİ

Bordo-mavililer maksimum 2.5 milyon euro'ya yükseltmeyi planlıyordu. Fırtına da pazarlıkta biraz yukarı çıkarak anlaşmayı tamamladı. Kalan pürüzlerin giderilmesinin ardından Petkovic'le 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Trabzonspor'un Dinamo Zagreb ile pazarlıklarında elini güçlü kılan şey ise Bruno Petkovic'in bitecek sözleşmesini uzatmayacak olması. Zagreb gelecek yıl bedavaya gitmemesi adına bu yıl tecrübeli forvetini satmaya mecbur kaldı.

USTA BİR GOLCÜ KLAS BİR ASİSTÇİ

Bjelica'nın heyecanla beklediği Bruno Petkovic, 347 karşılaşmaya çıktı. 64'ü Dinamo Zagreb forması altında olmak üzere rakip ağları 86 defa havalandırdı. Yine 47'si Hırvat ekibinde olmak üzere 59 da asist yaptı. Toplamda 145 gole direkt etkisi oldu. Milli forma altında ise 32 maçta 9 golü bulunuyor.

TAKIMI OYNATIR

Petkovic, 1.93 boyuyla rakip savunmalar için yıpratıcı bir oyuncu. Özellikle hava toplarında çok etkili. Yanındaki oyunculara hücum anlamında faydası yüksek. Nenad Bjelica da onun bu yeteneklerinden faydalanmayı planlıyor.

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