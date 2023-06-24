Kourbelis vedalaştı

Fırtına'nın yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı Yunan futbolcu eski kulübü Panathinaikos'u ziyaret ederek çalışanlarla vedalaştı. Transfer sezonunun resmi olarak başlamasıyla Pazartesi günü açıklanması beklenen 29 yaşındaki ön libero, Bjelica'nın verdiği program dahilinde çalışmalarına devam ediyor.
Fırtına'nın yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı Yunan futbolcu eski kulübü Panathinaikos'u ziyaret ederek çalışanlarla vedalaştı. Transfer sezonunun resmi olarak başlamasıyla Pazartesi günü açıklanması beklenen 29 yaşındaki ön libero, Bjelica'nın verdiği program dahilinde çalışmalarına devam ediyor.