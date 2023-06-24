İngiltere’de gündem oldu

Geçen sezon Trabzonspor'da kiralık oynayan Gbamin, Everton'a geri döndü. İngiliz basını, Gbamin'in Everton'da giydiği forma, eşofman gibi ürünlerin Facebook Market'te 300 sterline satıldığını yazdı. Bu gelişme sosyal medyayı salladı. 27 yaşındaki Fildişili ön liberonun Everton'da çok fazla süre alamadığına vurgu yapan İngiliz taraftarlar, "Az kullanılmış temiz ürünler" yorumları yaptı.
Geçensezon Trabzonspor'da kiralık oynayan Gbamin, Everton'a geri döndü. İngiliz basını, Gbamin'in Everton'da giydiği forma, eşofman gibi ürünlerin Facebook Market'te 300 sterline satıldığını yazdı. Bu gelişme sosyal medyayı salladı. 27 yaşındaki Fildişili ön liberonun Everton'da çok fazla süre alamadığına vurgu yapan İngiliz taraftarlar, "Az kullanılmış temiz ürünler" yorumları yaptı.