Transfer müjdesi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu öncesi önemli açıklamalar yaptı. Teknik direktör Nenad Bjelica ile oldukça uyumlu çalıştıklarını belirten Doğan, "Biz hocamızla anlaşma zamanımızda bu yılı da planladık. Oluşacak zaman kaybının önüne geçmeye çalıştık. İlk görüşmemizden itibaren gelmeye ne kadar istekli olduğunu gösterdi. Önümüzdeki sezonu planlaması noktasında o hırsı gördük. Kendisi inanılmaz çalışıyor. Transferlerle ilgili ciddi çalışma yürütüyor. Her gün bizlerle paylaşıyor. Biz de onun tavsiyeleri ile hareket ediyoruz. Zaten 1 tane transfer var ama açıklayamadık" ifadesini kullandı.

ÇOK DIKKATLI DAVRANIYORUZ

Doğan, taraftarın beklentilerinin farkında olduklarını da vurgulayarak, şöyle devam etti: "Taraftar da bekliyor ama her şeyi Trabzonspor kulübüne maddi zarar vermemek için yapıyoruz. Belli şeylerin yansımaması için çok dikkatliyiz. Her şey Trabzonspor taraftarını daha mutlu etmek için. Yıllardır buradayım. Bu takım her zaman zirveye oynamak zorunda. Şartlar ne olursa olsun biz de bunun bilincindeyiz. Biten iki, bitme aşamasında olan üç futbolcumuz var. İsim söylemeyeceğim. İlk etapta 6-7 takviye yapmayı düşünüyoruz. Taraftarımız rahat olsun. Yakın zaman içinde yaptığımız transferleri yavaş yavaş açıklayacağız."

UĞURCAN ÇAKIR'ı TÜRKİYE'DE SATMAYIZ

Uğurcan Çakır'ın hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili de konuşan Başkan Doğan, şunları söyledi: "Uğurcan bizim kardeşimiz, kaptanımız. Örnek bir oyuncu. Kendisi de bir defa şunu söylüyor; 'Trabzonspor çıkarları neyse onu yaparım.' Bundan hiçbir zaman taviz vermedi. Avrupa'nın önemli kulüpleri talip olursa, o da gitmek isterse kendisine sarılıp göndeririz. Ama Uğurcan'ın Türkiye içinde talebi olmaz. Böyle bir şey söz konusu bile değil."

Sponsorluk çok yakında

Stad sponsorluğu ile ilgili Doğan, "Son aşamada. İnşallah önümüzdeki günlerde bununla ilgili açıklamayı yapacağız" dedi. Başkan, forma lansmanı ile ilgili de "Cumartesi planlıyoruz. Daha önce benzeri yapılmamış bir organizasyon olacak. Ekibimiz çok ciddi çalıştı. Ben dün akşam itibariyle tamamını seyrettim çok iyi" diye konuştu.

Büyükekşi başarır

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ikinci dönemi olacağını belirten Başkan Doğan, "Kendisi bize planlarından bahsetti. Şahsım adına Mehmet Bey'in bunları başarabileceğine inanıyoruz. İlerleyen günler, süreç Türk futboluna faydalı olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.