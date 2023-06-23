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Trabzonspor 2023-2024 sezonunda giyeceği formaları tanıttı

Son dakika haberleri: Trabzonspor 2023-2024 sezonunda giyeceği formaların tanıtımını yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 19:15 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 19:32
Trabzonspor 2023-2024 sezonunda giyeceği formaları tanıttı

Trabzonspor Kulübü, 2023-2024 sezonunda giyeceği formasının tanıtımını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Bordo mavililer 'Bize her yer Trabzon' mesajıyla 4 farklı formasının sunumunu yaptı.

Trabzonspor, yeni sezon formalarını tanıttığı bir tanıtım belgeseli yayınladı. Forma tanıtımı için hazırlanan video sosyal medyada büyük ses getirirken, bordo-mavili ekibin formaları da taraftarlar tarafından beğenildi.

Forma tanıtım videosunda, dünyanın dört bir yanında yer alan Trabzonspor taraftarları, takıma duydukları bağlılıklarından bahsederken videoda ABD, Finlandiya, Güney Afrika ve Tayland'da bulunan taraftarlar yer aldı.

Trabzonspor'un, gelecek sezonki formaları 961 TL'den satışa sunacağı öğrenildi.

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