Şifreleri verdi

Teknik direktör Nenad Bjelica, bordo-mavili kulüple zor bir meydan okuma mücadelesi vereceklerini ancak hiçbir meydan okumadan korkmadığını söyledi. Takıma başarıya aç futbolcuları katmak istediklerini vurgulayan Hırvat teknik adam, "Trabzonspor'a en iyi oyuncuları getirmeyi istiyoruz" dedi.

Futbolcu avı

Teknik direktör Nenad Bjelica, sezonun bitmesinin ardından neredeyse hiç tatil yapmadı. Transfer çalışmalarıyla ilgili sürekli yönetimle temasta olan Hırvat çalıştırıcının, dün başlayan U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı yerinde takip edeceği öğrenildi. Bjelica'nın pek çok maçı canlı olarak izleyeceği belirtildi.

Beklentileri karşılayamadı

Sezona Spor Toto Süper Lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası hedefleriyle başlayan Trabzonspor, üç kulvarda beklentileri karşılayamayınca, ilk olarak yönetim ardından teknik heyet değişikliğine gitmişti. Yeni hoca Bjelica, gelecek sezon için iddialı bir takım oluşturacak.

Siopis ve Baka hariç

Karadeniz devinde bu ay 17 milyon euro ödeme var. Futbolcuların büyük bir bölümü de alacaklarının tahsili için kulübe ihtar göndermişti. Kimlerin bu yola başvurduğu merak edilirken, Bakasetas ve Siopis dışındaki tüm futbolcuların alacakları için talepte bulunduğu belirtildi. Önceki gün bu ödemelerin bir kısmını yapan yönetim, ay sonuna kadar hesapları kapatmaya çalışıyor.