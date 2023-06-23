Haberler Trabzonspor Şifreleri verdi

Şifreleri verdi

Teknik direktör Nenad Bjelica, bordo-mavili kulüple zor bir meydan okuma mücadelesi vereceklerini ancak hiçbir meydan okumadan korkmadığını söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 06:50
Şifreleri verdi

Teknik direktör Nenad Bjelica, bordo-mavili kulüple zor bir meydan okuma mücadelesi vereceklerini ancak hiçbir meydan okumadan korkmadığını söyledi. Takıma başarıya aç futbolcuları katmak istediklerini vurgulayan Hırvat teknik adam, "Trabzonspor'a en iyi oyuncuları getirmeyi istiyoruz" dedi.

Futbolcu avı

Teknik direktör Nenad Bjelica, sezonun bitmesinin ardından neredeyse hiç tatil yapmadı. Transfer çalışmalarıyla ilgili sürekli yönetimle temasta olan Hırvat çalıştırıcının, dün başlayan U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı yerinde takip edeceği öğrenildi. Bjelica'nın pek çok maçı canlı olarak izleyeceği belirtildi.

Beklentileri karşılayamadı

Sezona Spor Toto Süper Lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası hedefleriyle başlayan Trabzonspor, üç kulvarda beklentileri karşılayamayınca, ilk olarak yönetim ardından teknik heyet değişikliğine gitmişti. Yeni hoca Bjelica, gelecek sezon için iddialı bir takım oluşturacak.

Siopis ve Baka hariç

Karadeniz devinde bu ay 17 milyon euro ödeme var. Futbolcuların büyük bir bölümü de alacaklarının tahsili için kulübe ihtar göndermişti. Kimlerin bu yola başvurduğu merak edilirken, Bakasetas ve Siopis dışındaki tüm futbolcuların alacakları için talepte bulunduğu belirtildi. Önceki gün bu ödemelerin bir kısmını yapan yönetim, ay sonuna kadar hesapları kapatmaya çalışıyor.

DİĞER
Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e duygusal kutlama: Diğer günlerden hep daha güzel!
Vatandaşları tehdit eden sosyal medya teröristi Paw Guards’ın yöneticisi Burak Arslan gözaltına alındı!
G.Saray'a Dembele transferinde sürpriz engel!
Önce Real Madrid şimdi... Avrupa devleri Arda savaşına girdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'ya golcü maestro
Adı G.Saray ile anılıyordu! Doğan'dan Çakır açıklaması
Deprem son dakika! 23 Haziran deprem mi oldu?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
En yakınınızdan bir ses: Vav Radyo&TV
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın gözdesinden flaş karar! Beşiktaş'ın gözdesinden flaş karar! 00:18
Beşiktaş'ın gözdesinden flaş karar! Beşiktaş'ın gözdesinden flaş karar! 00:16
G.Saray transferi bitiriyor! Nelsson giderse imzayı atacak G.Saray transferi bitiriyor! Nelsson giderse imzayı atacak 23:43
Trabzonspor'dan Büyükekşi'ye tebrik mesajı! Trabzonspor'dan Büyükekşi'ye tebrik mesajı! 23:43
Başakşehir Biglia ile yollarını ayırdı! Başakşehir Biglia ile yollarını ayırdı! 23:43
Galatasaray Kanami Tashiro'yu transfer etti! Galatasaray Kanami Tashiro'yu transfer etti! 23:43
Daha Eski
F.Bahçe'de yıldız yağmuru! F.Bahçe'de yıldız yağmuru! 23:40
Büyükekşi açıkladı! Yarı otomatik ofsayt sistemi geliyor Büyükekşi açıkladı! Yarı otomatik ofsayt sistemi geliyor 23:40
Beşiktaş Başkanı Çebi'den Icardi ve Jesus eleştirisi! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Icardi ve Jesus eleştirisi! 23:40
F.Bahçe'ye müjde! Kartal sonrası imzayı atıyor F.Bahçe'ye müjde! Kartal sonrası imzayı atıyor 23:40
Juventus'tan G.Saray'a Moise Kean cevabı! Juventus'tan G.Saray'a Moise Kean cevabı! 23:40
TFF başkanlık seçimi sonuçlandı! TFF başkanlık seçimi sonuçlandı! 23:40