TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Petkovic için kıran kırana pazarlık!

Süper Lig'de şampiyon olduğu yılın ardından iyi bir sezon geçiremeyen Trabzonspor yeniden yapılanıyor. Teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getiren Fırtına'da Hırvat hoca özellikle transferde hata yapmak istemiyor. Bu sebeple forvette yönetime verdiği ilk isim olan Bruno Petkovic'te ısrar ediyor. Yönetim, tecrübeli golcüyle el sıkıştı ancak henüz Dinamo Zagreb'i ikna etmeyi başaramadı. Ancak görüşmeler tam gaz şekilde devam ediyor. Fırtına bu konuda çok ısrarcı.

GERİ ADIM YOK

Karadeniz ekibinin istediği Bruno Petkovic için Dinamo Zagreb 4 milyon euro talep ediyor. Trabzonspor ise mali disiplini sağlayabilmek için transfer döneminde bu rakamlara yükselmeyi düşünmüyor. Bordomavililer maksimum 2.5 milyon euro'ya çıkmayı planlıyor. Hırvat temsilcisi şu ana kadar inadından vazgeçmedi. Ancak Trabzonspor yönetimi de meşhur 'Karadeniz inadını' ortaya koydu. Petkovic'i almadan masadan kalkmaya niyetleri yok.

NENAD BJELICA DA BIZZAT GÖRÜŞECEK

Karadeniz ekibinin bu transferi kısa süre içinde bitirmesi beklenmiyor. Slovenya kampına kadar uzaması durumunda teknik direktör Nenad Bjelica da devreye girecek. Aynı bölgede kamp yapacak Dinamo Zagreb kulübüyle kendi de bir görüşme gerçekleştirecek.

Trabzonspor'un Dinamo Zagreb ile pazarlıklarında eli güçlü. Çünkü Bruno Petkovic gelecek sezon bitecek kontratı öncesinde kulübüyle yeni sözleşme imzalamıyor. Kontrat yılında olduğu için de Dinamo Zagreb gelecek yıl bedavaya gitmemesi adına bu yıl tecrübeli forvetini satmaya mecbur kalacak.