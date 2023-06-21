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Servet Çetin artık teknik direktör olarak devam edecek

Ülkemizde hem Fenerbahçe hem de Galatasaray formaları giyen ve 4 senedir Rıza Çalımbay'ın yardımcılığını yapan Servet Çetin, Rıza Çalımbay'ın ekibinden ayrıldığını ve teknik direktör olarak yoluna devam edeceğini açıkladı. Çetin'in yakın zamanda teknik ekibini oluşturması bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 21:59
Servet Çetin artık teknik direktör olarak devam edecek

Ocak 2017'den beri Rıza Çalımbay'ın yardımcılığını yapan Servet Çetin, tecrübeli ismin ekibinden ayrıldığını açıkladı.

Bu süreçte çok şey öğrendiğini belirten Çetin, yoluna teknik direktör olarak devam edeceğini belirtti.

"YOLUMA TEKNİK DİREKTÖR OLARAK DEVAM EDECEĞİM"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Servet Çetin, "Uzun yıllardır Rıza Çalımbay Hocamın yanında sürdürdüğüm yardımcı antrenörlük görevimden yoluma teknik direktör olarak devam etme isteğim sebebiyle ayrılmış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

'KENDİMİ HAZIR HİSSEDİYORUM'

"Futbolculuk zamanımdan bilinen mücadeleci ruhumla beraber teknik direktörlük için istekli ve hazırlıklıyım. Geçen yıl eğitimini tamamladığım UEFA Pro Lisans ile mücadele ve rekabetin yanında, modern ve total futbolun gereklilikleriyle birlikte üreten kimlikle sahaya tüm enerjimi yansıtmak için kendimi hazır hissediyorum." ifadelerinde bulundu.

Servet Çetin'in yakın zamanda teknik ekibini oluşturacağı öğrenildi.

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