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Ömür ancak Avrupa'ya

Karadeniz ekibinde teklif gelen isimlerden biri de Abdülkadir Ömür.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
Ömür ancak Avrupa'ya
Karadeniz ekibinde teklif gelen isimlerden biri de Abdülkadir Ömür. Hem yurt içinden hem de Avrupa'dan ilgilenen kulüpler var. İç piyasada adı Galatasaray ile anılıyor. Ancak Trabzonspor yönetimi, 23 yaşındaki yıldızını elden çıkarmayı planlamıyor. Hele ki yurt içinde bir takıma göndermeyi kesinlikle düşünmüyor. Sadece Avrupa'dan o da 10 milyon euro'yu bulan teklifler olursa değerlendirmeye alınacak. Aksi halde genç yıldız kariyerini bordo-mavili forma altında sürdürecek. Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'da 194 maça çıktı. 25 gol attı, 30 asist yaptı. O da alt yapısından çıktığı kulüpte ikinci defa dalya deme peşinde. Bjelica kalmasını istiyor.
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