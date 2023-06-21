Bambaşka bir Visca

Trabzonspor'atransfer olduğu sezonda şampiyonluk sevinci yaşayan Edin Visca, ardından büyük bir talihsizlik yaşamıştı. Önce kolu kırılmış ardından da köprücük kemiğinde yırtık oluşmuştu. 33 yaşındaki oyuncu tüm kulvarlarda toplam 35 karşılaşmada forma giyememişti. Ligde sadece 13 maçta oynamış, 2 gol, 4 asistlik performans sergilemişti. Bu da onun ligdeki en düşük sayıları olarak tarihe geçmişti. Kötü dönemi geride bırakan Boşnak futbolcu yeni döneme büyük bir istek ve hırsla hazırlanıyor. Takımdan ayrılacağı iddia edilen Visca ile görüşen Nenad Bjelica "Seni asla bırakmam, beklentim büyük" ifadelerini kullanmıştı.