TRABZONSPOR HABERİ: Aynı yerde kamp fırsatı! Bjelica transferde ısrarcı

Karadeniz ekibinin hocası Nenad Bjelica, forvet transferinde hata yapmak istemiyor. Bu sebeple eski öğrencisi olan Bruno Petkovic'i bekleme kararı aldı.

Fırtına, 28 yaşındaki forvet için kulübü Dinamo Zagreb ile temas kurmuş ancak Hırvat temsilcisi 4 milyon euro'dan aşağı düşmeyince transferi dondurulmuştu.



Bjelica şimdi onun için yeni bir hamleye hazırlanıyor. Trabzonspor ile Dinamo Zagreb aynı yerde kamp yapacaklar. Bjelica da burada hem oyuncu hem de kulübüyle bire bir temaslarda bulunacak. Kolaylık isteyecek. Oynayacağı aktif rol ile Bruno Petkovic transferinde yönetime yardımcı olacak.