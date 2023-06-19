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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ | Uğurcan Çakır çılgınlığı! İtalya ve İngiltere derken...

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. File bekçisi için Mourinho'nun takımı Roma ve İngiliz ekibi Nottingham Forest'ın ardından Suudi Arabistan'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ | Uğurcan Çakır çılgınlığı! İtalya ve İngiltere derken...

Kaptan Uğurcan Çakır'ın talibi her geçen gün artıyor. Mourinho'nun takımı Roma ve İngiliz ekibi Nottingham Forest, 27 yaşındaki eldiveni istiyor. Ayrıca Suudi takımı Al-Taawoun da Çakır için devreye girdi.

Fotomaç'ın ulaştığı Arap gazeteciler, Al-Taawoun'un Uğurcan transferinde çok ciddi olduğunu ve bordo-mavililere fiyat sorduğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde resmi bir teklif ile Fırtına'nın kapısını çalması beklenen Al-Taawoun'un 1.91 boyundaki kaleci için ciddi bir rakamı gözden çıkardığı dile getiriliyor. Flavio'yu daha önce kiralayan Arap ekibinin çılgın paralar harcadığı biliniyor. Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi var.

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