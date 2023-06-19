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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın Djidji ısrarı! Teklifi yetersiz buldu

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, stoper transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Koffi Djidji için temaslarını sürdürüyor. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki futbolcunun menajerine yıllığı 1.5 milyon euro’dan 2+1 senelik sözleşme önerildi. Ancak Djidji 2 milyon euro talep etti. (TS transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın Djidji ısrarı! Teklifi yetersiz buldu

Panathinaikos takımının kaptanı Kourbelis'i renklerine katan Trabzonspor, Orsic ve Petkovic için yoğun temaslarını sürdürüyor. Ancak bu iki futbolcu için şimdilik olumlu bir gelişme yaşanmadı. Takviye planlanan diğer mevkiler için de hareketlilik var. Bunlardan biri stoper pozisyonu. Teknik direktör Bjelica, yüksek maaş alan Bartra ve Denswil'le yolların ayrılması halinde en az 2 oyuncu istiyor. Alexander Djiku'yu ikna edemeyen, Lubomir Satka ile görüşen Karadeniz devi Koffi Djidji isminde ısrarlı. Fransa ve Fildişi Sahili pasaportu bulunan 30 yaşındaki savunmacının İtalya Serie A ekibi Torino ile sözleşmesi sona erdi.

NANTES'TA DA GÖREV YAPMIŞTI

Karadeniz devinin kurmayları, 1.84 boyundaki stoperin menajeri ile görüşmelerini sürdürüyor. Torino ile 99 maça çıkan ve fileleri 1 kez sarsan Djidji'ye yıllığını 1.5 milyon euro'dan 2+1 senelik teklif sunuldu. Tecrübeli oyuncu ise 2 milyon euro istiyor. Son derece hızlı, güçlü, dengeli olan tecrübeli futbolcu, tam bir top kapma uzmanı. Teknik direktör Bjelica'nın alınabileceği yönünde onay verdiği Fildişi Sahilli futbolcunun bonservisinin elinde olması Trabzonspor için büyük avantaj. Daha önce de Nantes takımında 11 kez forma giyen Koffi Djidji, tecrübesi ile Karadeniz devinin defansını toparlayacak bir isim olarak öne çıkıyor.

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