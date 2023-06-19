Haberler Trabzonspor Gözü Bjelica'da

Gözü Bjelica'da

Orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ın Trabzonspor ile 1 yıllık daha sözleşmesi var.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Gözü Bjelica'da
Orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ın Trabzonspor ile 1 yıllık daha sözleşmesi var. Geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'ya kiralanan ve ardından deprem felaketi nedeniyle bordo-mavili takıma erken dönen 28 yaşındaki futbolcu, Nenad Bjelica'dan hazırlık kampında kendisine bir şans vermesini umuyor.

10 MİLYON EURO AZALACAK

Gomez, Bardhi, Bartra ve Denswil gibi yüksek maliyetli isimlerin gönderilmesi planlanıyor. Takımın net maaş maliyeti 25 milyon euro seviyelerinde. Bu 4 isimle yolların ayrılması durumunda, maaş bütçesi 10 milyon euro daha rahatlayacak
Kaldı 12 gün
BORDO-mavili yönetim, teknik ekipten aldığı rapor doğrultusunda oluşan mecburi transferleri kamp dönemine kadar gerçekleştirecek. 30 Haziran'da Trabzon'da toplanacak Trabzonspor'un yeni transferleri takıma dahil etmesi için 12 gün kaldı.
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