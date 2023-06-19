Gözü Bjelica'da

10 MİLYON EURO AZALACAK
Gomez, Bardhi, Bartra ve Denswil gibi yüksek maliyetli isimlerin gönderilmesi planlanıyor. Takımın net maaş maliyeti 25 milyon euro seviyelerinde. Bu 4 isimle yolların ayrılması durumunda, maaş bütçesi 10 milyon euro daha rahatlayacak
Kaldı 12 gün
BORDO-mavili yönetim, teknik ekipten aldığı rapor doğrultusunda oluşan mecburi transferleri kamp dönemine kadar gerçekleştirecek. 30 Haziran'da Trabzon'da toplanacak Trabzonspor'un yeni transferleri takıma dahil etmesi için 12 gün kaldı.