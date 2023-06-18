Uğurcan kalıyor

ALMANYA'YA DÖNÜYOR
Gbamin büyük umutlarla geldiği Trabzonspor'da aradığını bulamamıştı. Kiralık kontratı sona eren Fildişi Sahilli ön libero yaklaşan yeni sezonda düşünülmüyor. Everton ile 1 yıl daha kontratı var. 27 yaşındaki futbolcu da Alman kulüplerinden teklif bekliyor.
MANAFA İŞİ ZORA GİRDİ
Karadeniz ekibinin listesinde olan Wilson Manafa transferinde olumsuz gelişmeler var. Porto'nun kontrat uzatma teklifini geri çeviren 28 yaşındaki oyuncunun adı bordo-mavili kulüple anılıyordu. A Bola yıldız sağ bekin Arabistan'a gitmek istediğini duyurdu.