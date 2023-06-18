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Uğurcan kalıyor

Uğurcan Çakır geçmiş 2 dönemdeki transfer tekliflerini bu sefer alamadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 06:50
Uğurcan kalıyor
Uğurcan Çakır geçmiş 2 dönemdeki transfer tekliflerini bu sefer alamadı. Önceki yıllarda İngiltere ve Fransa'dan 15 milyon euro'luk teklifler gelen deneyimli eldiven için bu transfer döneminde rakamlar daha düşük kaldı. 30 Haziran 2027'ye kadar bonservisi bulunuyor.

ALMANYA'YA DÖNÜYOR

Gbamin büyük umutlarla geldiği Trabzonspor'da aradığını bulamamıştı. Kiralık kontratı sona eren Fildişi Sahilli ön libero yaklaşan yeni sezonda düşünülmüyor. Everton ile 1 yıl daha kontratı var. 27 yaşındaki futbolcu da Alman kulüplerinden teklif bekliyor.

MANAFA İŞİ ZORA GİRDİ

Karadeniz ekibinin listesinde olan Wilson Manafa transferinde olumsuz gelişmeler var. Porto'nun kontrat uzatma teklifini geri çeviren 28 yaşındaki oyuncunun adı bordo-mavili kulüple anılıyordu. A Bola yıldız sağ bekin Arabistan'a gitmek istediğini duyurdu.
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