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Rayyan Baniya da listede

Stoper için girişimlerini sürdüren Fırtına, Karagümrüklü Rayyan Baniya ile de ilgileniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Rayyan Baniya da listede
Stoper için girişimlerini sürdüren Fırtına, Karagümrüklü Rayyan Baniya ile de ilgileniyor. Bu sezon Karagümrük formasıyla 29 maçta 2 gol atan İtalyan futbolcu, hem Türk pasaportunun bulunması hem de potansiyeli nedeniyle dikkat çekti. Süper Lig'den birçok takımın radarına takılan 24 yaşındaki yıldızı Premier Lig'e yeni çıkan Burnley'in teknik direktörü Kompany iki defa izletti. Gümrük ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 1.94 boyundaki savunmacı için İstanbul ekibinin yönetimi, "İlgi çok yoğun. Teklifleri değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı
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