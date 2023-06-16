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Trabzonspor'da forvete sürpriz aday!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Forvet transferi için arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Fırtına, Belçika takımı Seraing ile sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek 25 yaşındaki Marius Mouandilmadji ile anlaştı. Çadlı forvetin senelik ücreti 600 bin euro’yu buluyor. (TS transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 06:50
Trabzonspor'da forvete sürpriz aday!

Forvet transferi planlayan Trabzonspor'un geniş bir listesi var. Petkovic için resmi teklif sunan Karadeniz devi, Belçika takımı Seraing ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Marius Mouandilmadji için hamle yaptı. Fırtına, 25 yaşındaki golcü ile bir görüşme gerçekleştirdi ve prensip anlaşmasına vardı.

Belçika'da yaklaşık 350 bin euro kazanan golcü için Trabzonspor 3+1 yıl sözleşme teklif etti. Her sezon maaşı performansına göre artacak şekilde 600 bin euro yıllık maaşa el sıkışıldı.

Bu sezon Belçika Ligi'nde 26 maça çıkan Marius 11 gol atıp 1 asist yaparak 12 gole katkı yaptı. Oyun tipi orta sahadan topla birlikte uzun mesafe kat etmesi Sörloth'u andırırken, çalım tarzı ise Nwakeame ve Djaniny'yi andırması dikkat çekti.

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