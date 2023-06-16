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Hazırlık kampı Slovenya’da

Fırtına yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da gerçekleştirecek. Trabzon'da 30 Haziran'da toplanacak bordo-mavililer, 4 Temmuz'da Slovenya'ya giderek Kranj kentinde kampa girecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 06:50
Hazırlık kampı Slovenya’da
Fırtına yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da gerçekleştirecek. Trabzon'da 30 Haziran'da toplanacak bordo-mavililer, 4 Temmuz'da Slovenya'ya giderek Kranj kentinde kampa girecek. Geçen sezonki gibi Slovenya Futbol Federasyonu Tesisleri'ni tercih eden Karadeniz devi, 26 Temmuz'a kadar burada kamp yapacak.

Kampta 5 hazırlık maçı

Karadeniz devi, Slovenya kampı süresince 5 hazırlık maçı oynayarak yeni sezona hazırlanacak. Bordo-mavili takımın milli oyuncuları kampa 9 Temmuz'da katılacak.

Teknik direktör Nenad Bjelica, bordo-mavili kulüple zor bir meydan okuma mücadelesi vereceklerini ancak hiçbir meydan okumadan korkmadığını söyledi. Takıma başarıya aç futbolcuları katmak istediklerini vurgulayan Hırvat teknik adam, "Trabzonspor'a en iyi oyuncuları getirmeyi istiyoruz" dedi.

Beklentileri karşılayamadı


Sezona Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası hedefleriyle başlayan Trabzonspor, üç kulvarda beklentileri karşılayamayınca, ilk olarak yönetim ardından teknik heyet değişikliğine gitmişti. Yeni hoca Bjelica, gelecek sezon için iddialı bir takım oluşturacak.
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