Hazırlık kampı Slovenya’da

Kampta 5 hazırlık maçı
Karadeniz devi, Slovenya kampı süresince 5 hazırlık maçı oynayarak yeni sezona hazırlanacak. Bordo-mavili takımın milli oyuncuları kampa 9 Temmuz'da katılacak.
Teknik direktör Nenad Bjelica, bordo-mavili kulüple zor bir meydan okuma mücadelesi vereceklerini ancak hiçbir meydan okumadan korkmadığını söyledi. Takıma başarıya aç futbolcuları katmak istediklerini vurgulayan Hırvat teknik adam, "Trabzonspor'a en iyi oyuncuları getirmeyi istiyoruz" dedi.
Beklentileri karşılayamadı
Sezona Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası hedefleriyle başlayan Trabzonspor, üç kulvarda beklentileri karşılayamayınca, ilk olarak yönetim ardından teknik heyet değişikliğine gitmişti. Yeni hoca Bjelica, gelecek sezon için iddialı bir takım oluşturacak.