Sebat Gençlik ile imzalar atıldı

Trabzonspor ile 3. Lig'e yükselen Sebat Gençlik arasında işbirliği protokolü imzalandı. Başkan Ertuğrul Doğan ile Sebat Başkanı Cemil Kalkışım'ın imzaladığı işbirliği protokolü sonrası Doğan, "Oyuncu maliyetleri çok arttı. Yetiştirip satmak zorundayız. Trabzon takımlarına ağabeylik yapmak zorundayız" dedi.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Kulübün Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, 19 yaş altı takımından direkt olarak 3. Lig'de katkı sağlayabilecek futbolcuların belirlenmesi noktasında gerekli çalışmaların başladığını belirtti. Kafkas, "Destek artarak sürecek" diye konuştu.