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TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da ilk rota Fransa! İşte hedefteki isim

Son dakika spor haberi: Birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan Fırtına, orta saha ve forvet transferlerinin ardından savunma için de arayışlarına başladı. Savunmanın merkezine en az bir futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, iki oyuncuyu radarına aldı. Karadeniz devinin ilk rotası Fransa olacak... Strasbourg forması giyen Alexander Djiku için nabız yoklanacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da ilk rota Fransa! İşte hedefteki isim

Birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan Fırtına, orta saha ve forvet transferlerinin ardından savunma için de arayışlarına başladı. Savunmanın merkezine en az bir futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, iki oyuncuyu radarına aldı. Karadeniz devinin ilk rotası Fransa olacak... Strasbourg forması giyen Alexander Djiku için nabız yoklanacak. Bu sezon 31 maçta sahne alan 28 yaşındaki yıldız, 4 sezon önce 4.5 milyon euro bedelle transfer edilmişti. Ancak kontratı sona eren Ganalı, sözleşmesini uzatmadı. Boşa geçen yıldız oyuncu için menajeriyle temas kurulduğu ve maliyet araştırması yapıldığı bildirildi. Son derece etkili, ayaklarına hakim olan futbolcu için Fırtına çok istekli.

3 MEVKİDE GÖREV YAPIYOR
Stoperin yanı sıra sağ bek ve ön libero mevkilerinde de görev yapabilen Djiku, 20 kez Gana Milli Takımı'nın formasını terletti. Tam bir istikrar abidesi.

FERNANDEZ 2. SEÇENEK
Stoper listesindeki bir diğer isim İspanya'dan... Real Valladolid'de görev yapan ve tıpkı Djiku gibi kontratı sona eren Joaquin Fernandez, 5 senelik Valladolid kariyerini sonlandırdı. 27 yaşındaki futbolcuya ülkesinden de birkaç takımın talip olması, işleri zora sokuyor. Ancak Fırtına'nın ilk hedefi Djiku olacak.

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