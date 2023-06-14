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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da Mislav Orsic için son teklif!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un uzun süredir gündeminde olan Hırvat futbolcu Mislav Orsic ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Son olarak bordo mavililerin yıldız isim için son hamlesini yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 09:53
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da Mislav Orsic için son teklif!

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Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, eski öğrencisi Mislav Orsic'i mutlaka takımında görmek istiyor. 30 yaşındaki kanat oyuncusu ile dirsek teması kuran ve olumlu yanıt alan bordo-mavililer, bonservis konusunda ise henüz Southampton'ı ikna edebilmiş değil. Devre arasında Dinamo Zagreb'ten kadrosuna kattığı Orsic'i satış listesine koyan İngiliz ekibi, Championship'e düştüğü için kadroda küçülmeye gidiyor. Bordo-mavililer, satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle Southampton'ı ikna etmeye çalışırken, masada başka bir öneri daha var. Southampton'ın sahibi olan şirket, Göztepe'nin de yüzde 70 hissesine sahip.

ÜLKESİNE DÖNMEYECEK

Orsic'in mevcut maaşı Dinamo Zagreb'e yüksek geldiği için ülkesi Hırvatistan'a dönmesi zor. En ciddi talibi şu anda Trabzonspor. Karadeniz temsilcisinin bu hafta bonservis konusunda bir hamle daha yapacağı ve gerekirse kiralama bedelini yükselteceği; satın alma opsiyonunu da zorunlu olacak şekilde yineleyeceği öğrenildi.

4 MİLYON EURO BONSERVİS

Yönetim, 2-3 genç oyuncuyu 1. Lig'de mücadele eden Göztepe'ye kiralık yollayabileceğini söylemişti. İngilizler buna sıcak baksa da Orsic'i satmaktan yanalar. 4 milyon euro istiyorlar. Fırtına ise en son 2 milyon euro teklif etti.

Mislav Orsic, 4.5 sezonluk Dinamo Zagreb kariyerinde 214 maça çıkarken, 91 gol, 40 asistlik muazzam bir skor katkısı gösterdi.

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