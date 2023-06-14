2 imza çok yakın

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün güncel borç durumu ve göreve geldikleri dönemden bu yana yapılan çalışmaları anlattı. Doğan, Kulüpler Birliği'nin son yapılan toplantısında, tüm futbol kulüplerinin ekonomik darboğazının görüşüldüğünü aktardı. Bordo mavili kulübü bekleyen ödemeler hakkında da bilgi veren Doğan, "Kongrede açıklanan borcumuz 2 milyar 836 milyon TL'ydi. Göreve başladığımız günde ise 3 milyar 32 milyon TL civarındaydı. Burada önemli konu yıllık faiz anapara geri ödemeleri 205 milyon TL. Toplamda 680 milyon TL gibi gider kalemlerimiz var. Bunun içinde takım giderleri yok. Net ifadelerle şunu diyorum; Trabzon-spor'un takım bütçesini içine katmadan gelirleri giderlerini karşılamıyor. Bunun net şekilde bilinmesi lazım" diye konuştu.

TREZEGUET VE BAKASETAS

Doğan, teknik direktör Bjelica'nın isteği doğrultusunda Orsic ve Petkovic'le ilgilendiklerini dile getirerek, "İki oyuncunun da kulüpleri 4 milyon euro gibi rakamlar talep ediyor. Bu bonservis rakamlarını vermeyeceğiz. Trezeguet ve Bakasetas'a şu an için gelen teklif yok. Transferde 1 futbolcu ile imzaladık. 2 oyuncuyla imza aşamasındayız. İsimleri basına yansımadı. Bonservis vermeye niyetsiz adam değilim. Bonservis 2 milyon euro olabilir ama maaş 300-400 bin eurodur. Yıllık 200 bin eurodan 1 milyon euro bonservis veririz ortalamasının toplamı önemli, rakamları aşağı çekmesi gerek. Yıllık 3.5-4 milyon euro maliyetlerle transfer yapmayacağız. Türkiye'deki hiçbir kulüpte bunu yapmayacağız. Kur sabitlenmesi mümkün değil. Maaşını ödeyemediğin oyuncudan verim almak imkansız" ifadesini kullandı.

UĞURCAN AYRILIYOR MU!

"Uğurcan ve Abdülkadir Ömür'ün takımdan ayrılmak istediği yönünde bir şey bana gelmedi" diyen Ertuğrul Doğan, "Maaşları ile ilgili serzenişlerinde haklı olduklarını söyledim ve maaşlarına yüzde 100 zam yaptık, bunu KAP'a da bildirdik. Maaşı yüksek oyuncularla yolumuza devam etmeyi düşünmediğimiz için bundan sonrası için bizim açımızdan sorun olmayacak. Maaş bütçesi açısından bozulan dengenin takıma nasıl yansıdığını bu sezon görmüş olduk ve biz bu konuda kendimize gereken dersi çıkardık, adımlarımızı da bu yönde atıyoruz" dedi.

24 ÖDEDİK, 17 DAHA VAR

Haziran sonuna kadar 17 milyon euro'luk acil ödeme olduğunu anlatan Doğan, "Göreve başladığımız tarihte 2023 yılı borçsuzluk yazısı alabilmek için 18 milyon ödememiz gerekiyordu. Eğer borçlar ödenmeseydi, oyuncuların serbest kalması ve bonservislerden kaynaklı zararı 55 milyon euro civarında olacaktı. Kaosla karşı karşıya kalırdık. Yönetim bu borçları ödemek için sabah akşam çalışıyor. Geldiğimiz günden beri 24 milyon euro borç ödedik. Borçların yaklaşık yarısı sponsorluklar ve loca satışlarıyla karşılandı, geri kalan 12 milyon euro ise yönetici katkılarıyla karşılandı. Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken ve bazı oyuncuların serbest kalmasına sebep olabilecek tutar 17 milyon euro. Bir kısmı toplandı ama 15 milyon euro daha gerekli" ifadelerini kullandı.

TAKIMIMIZIN BÜTÇESİ 25 MİLYON EURO

Başkan Doğan, başkanlık öncesi ve sonrasındaki kulübün borç durumunu değerlendirerek, "Takım bütçemiz devraldığımız dönemde 42 milyon euro'ydu. Şampiyon olduğumuz dönem ortalama bütçe 27.5 milyon euro civarındaydı. Takımın net bütçesi 25 buçuk milyon euro'ya indi. Yapılacak transferler var. Aramızdan gidecek oyuncular var. Hedefimiz 25 milyon euro seviyelerinde; yüzde 10 artısı olabilir" dedi.

SAHADA DİK DURMALIYIZ

Bordo-mavililerin her zaman zirveye oynayan bir takım olduğunu belirten Doğan, "Borçların sürdürülebilir hale getirilmesine ve sahada dik duruşuyla mücadelesini veren bir takım yapmak hedefindeyiz. İşimiz daha önceki dönemlere göre daha zor fakat imkansız değil" diye konuştu.

TÜZÜK KONGRESİ FARKLI OLACAK

Kulüpteki diğer çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Ertuğrul Doğan, "Yeni tüzüğümüz konusunda arkadaşlarımız komisyon dahilinde çalışmaya devam ediyor. Bu tüzük kongresi diğerlerinden farklı olacak. Çünkü bakanlığın bizden istediği konular var. Yine Trabzonspor'un kadın komisyonu kurulumunda son aşamaya geldik. Bunları yakında somut hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

KARTAL BORÇLARIN YARISINI KAPATIR

Başkan Doğan, Kartal Projesi'nin Trabzonspor'un borcunun yarıya yarıya düşürebileceğini açıkladı: "Kartal Projesi çokça gündeme geliyor. Seçim öncesine kadar bir adım yoktu. 10 gün önce de bir adım yoktu. Yeniden kiralanması ve satın alma yöntemi ile proje geliştirilmesi gerekiyor. 1 ay içerisinde çalışmalar hızlanacak ve güzel sonuçlar alacağını düşünüyoruz. Buradan rakam söylemeyeyim ama Trabzonspor'un borçlarının büyük bir bölümünün yarıya yakın bölümünü absorbe edeceğiz. Haydar Gedikli çalışıyor ve absorbe ediyor."

HAMSIK GİBİ BULURSAK ALIRIZ

Ertuğrul Doğan: "32 yaş ve üzeri futbolcu transferi düşünmüyoruz. Lakin Hamsik gibi karakterli bir futbolcu bulursak istisnai bir durum olarak transferini düşünebiliriz."

PLANLAMA İLE ÇIKMIYOR

Altyapıda kIrevizyon çalışmalarındaki güncel durumu paylaşan Doğan, şöyle konuştu: "Altyapıda dönem dönem bazı oyuncular çıkıyor ama bu oyuncuların belli bir planlamayla çıktığına ben inanmıyorum. Bizim dönemimizde de bu oldu. Double Pass ile 1 yıl önce anlaşma yaptık ve çok ciddi bir planlama içindeyiz. Önümüzdeki süreçte Trabzonspor'a çok ciddi yatırımlar getirecektir."

BELGESEL DÜNYADA SES GETİRECEK

Doğan, geçen yıl yayınlanması beklenen ve tamamlanamayan şampiyonluk belgeselinde son aşamaya gelindiğini de belirterek, "Trabzonspor'un şampiyonluk belgeseli konusu Trabzonspor'un kuruluş tarihinde yayınlamak istiyoruz. Bugüne kadar uzadı geldiğimiz 3 aydan beri ciddi uğraş veriyoruz. Son rötuşlar yapılıyor. Tüm dünyanın gündemine gelecek, herkes tarafından konuşulacak bir şampiyonluk belgeseli yaptığımızdan emin olabilirsiniz" diye konuştu.

GÖRÜLMEMİŞ FORMA LANSMANI

Yenı sezon formalarını 24 Haziran'da yapılacak lansman ile tanıtacaklarını duyuran Doğan, "Yeni sezon formalarımız için planlama yapıyoruz. 24 Haziran'da yayınlayacağız. Türkiye'de daha önce yapılmamış ve dünyada örneğine fazla rastlamadığımız bir organizasyonla forma tanıtımı hazırlandı" dedi.

ÇAYKUR RİZE VE SAMSUN'U KUTLADI

Doğan, Süper Lig'e çıkan takımları kutladı: "Süper Lig'e yükselen Samsunspor ve Çaykur Rizespor'u tebrik ediyorum. Giresunspor'un da lige dönmesini temenni ediyorum."