Yeni tüzük çağrısı

TFF eski Yönetim Kurulu Üyesi ve Trabzonspor Genel Kurul Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, kulübün daha barışçıl, herkesi kucaklayan, bir ve beraberliği yaşatacak yeni bir tüzüğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Hacıkerimoğlu, "Eski başkanlar ve yöneticiler bir araya gelmeli" çağrısı yaptı.
TFF eski Yönetim Kurulu Üyesi ve Trabzonspor Genel Kurul Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, kulübün daha barışçıl, herkesi kucaklayan, bir ve beraberliği yaşatacak yeni bir tüzüğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Hacıkerimoğlu, "Eski başkanlar ve yöneticiler bir araya gelmeli" çağrısı yaptı.