Yayından para geldi

Süper Lig'de sezonu 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgiyle 57 puan toplayarak 6. sırada tamamlayan Trabzonspor'un yayın geliri netleşti. Bordo-mavili takım, 97 milyon 917 bin liralık edinimle en yüksek gelir elde eden 5. takım oldu. Şampiyon Galatasaray 193 milyon 791 bin lirayla havuzdan en fazla pay alan ekip oldu.
Süper Lig'de sezonu 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgiyle 57 puan toplayarak 6. sırada tamamlayan Trabzonspor'un yayın geliri netleşti. Bordo-mavili takım, 97 milyon 917 bin liralık edinimle en yüksek gelir elde eden 5. takım oldu. Şampiyon Galatasaray 193 milyon 791 bin lirayla havuzdan en fazla pay alan ekip oldu.