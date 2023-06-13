Trezeguet’ye teklif yok

Bu sezon 11 gol, 7 asistlik performansla Trabzonspor'un ligdeki en skorer ismi olan Trezeguet'ye Arap kulüplerinin uzun süredir ilgisi var. Al Ahli ve Al İttihad, Mısırlı yıldızı isterken kulübe henüz resmi bir teklif ulaşmadı. Ancak menajerler aracılığıyla nabız yoklaması var. Karadeniz devi ise 28 yaşındaki sol kanadı, çok iyi bir teklif gelmezse takımda tutacak.
Bu sezon 11 gol, 7 asistlik performansla Trabzonspor'un ligdeki en skorer ismi olan Trezeguet'ye Arap kulüplerinin uzun süredir ilgisi var. Al Ahli ve Al İttihad, Mısırlı yıldızı isterken kulübe henüz resmi bir teklif ulaşmadı. Ancak menajerler aracılığıyla nabız yoklaması var. Karadeniz devi ise 28 yaşındaki sol kanadı, çok iyi bir teklif gelmezse takımda tutacak.