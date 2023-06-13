Haberler Trabzonspor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Gelirler giderlerini karşılamıyor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Gelirler giderlerini karşılamıyor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu. Bordo mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor'un gelirleri, giderlerini karşılamıyor. Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım " ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 14:01 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 14:25
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Gelirler giderlerini karşılamıyor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan basın toplantısı düzenledi.

Ertuğrul Doğan: "Trabzonspor'un gelirleri, giderlerini karşılamıyor. Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım "Trabzonspor'un 25-26 Mart'ta açıklanan borcu 2 milyar 836 milyon TL'ydi. Şu anda toplam borucumuz 3 milyar 32 milyon TL civarında. Trabzonspor yönetimi önümüzdeki bayrama kadar 15 milyon euro bulmak zorunda." dedi.

Yapılacak transferlerin maaşı hakkında konuşan Doğan, "Şu anda futbol takımı bütçemiz €25.5M'ya inmiş durumda. Yapılacak transferlerin yeni maaşları ile bu €25M altına da düşebilir." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Kuruluş Osman’ın sezon finali sürprizlerle dolu! Hür ve müstakil bir beylik kuruluyor
Müge Anlı 'benim oğlan da böyle' dedi kundak yaptığı minik 'Şans'la yayına çıktı herkes şaştı kaldı: "Bu kadar sevmemek lazım"
G.Saray'dan Francis Cagigao hamlesi!
Fransızlar duyurdu! Tottenham'dan G.Saray'a bomba transfer
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'ya Tangocu 8 numara!
Stoper ve sağ bek de alınacak
Asgari ücret ara zammında ilk toplantı başladı!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Evde bakım maaşı sorgulama ve yatan iller listesi Haziran 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ertuğrul Doğan: Gelirler giderlerini karşılamıyor Ertuğrul Doğan: Gelirler giderlerini karşılamıyor 14:00
F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! İlk temas kuruldu F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! İlk temas kuruldu 13:56
Internacional Valencia transferini böyle duyurdu Internacional Valencia transferini böyle duyurdu 13:44
G.Saray'ın vazgeçilmezi Muslera ve Nelsson oldu! G.Saray'ın vazgeçilmezi Muslera ve Nelsson oldu! 12:51
G.Saray'dan Francis Cagigao hamlesi! G.Saray'dan Francis Cagigao hamlesi! 12:47
Kocaelispor'da çifte aday! Kocaelispor'da çifte aday! 12:42
Daha Eski
F.Bahçe'de flaş Avcı gelişmesi! Kısa süre içerisinde... F.Bahçe'de flaş Avcı gelişmesi! Kısa süre içerisinde... 12:23
Süper Lig'de teknik direktör istikrarsızlığı! Süper Lig'de teknik direktör istikrarsızlığı! 12:04
F.Bahçe'den büyük başarı! 9 kupa... F.Bahçe'den büyük başarı! 9 kupa... 12:01
Anadolu Efes - Karşıyaka maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Karşıyaka maçı saat kaçta? 11:41
Fransızlar duyurdu! Tottenham'dan G.Saray'a bomba transfer Fransızlar duyurdu! Tottenham'dan G.Saray'a bomba transfer 11:23
F.Bahçe'de Jesus gerçeği! Ayrılığı o istememiş! F.Bahçe'de Jesus gerçeği! Ayrılığı o istememiş! 11:12