Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Gelirler giderlerini karşılamıyor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan basın toplantısı düzenledi.

Ertuğrul Doğan: "Trabzonspor'un gelirleri, giderlerini karşılamıyor. Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım "Trabzonspor'un 25-26 Mart'ta açıklanan borcu 2 milyar 836 milyon TL'ydi. Şu anda toplam borucumuz 3 milyar 32 milyon TL civarında. Trabzonspor yönetimi önümüzdeki bayrama kadar 15 milyon euro bulmak zorunda." dedi.

Yapılacak transferlerin maaşı hakkında konuşan Doğan, "Şu anda futbol takımı bütçemiz €25.5M'ya inmiş durumda. Yapılacak transferlerin yeni maaşları ile bu €25M altına da düşebilir." ifadelerini kullandı.