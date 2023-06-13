Stoper ve sağ bek de alınacak

Hamsik, Hugo, Peres'ten sonra Larsen ve Denswil ile yollarını ayırmayı amaçlayan bordo-mavililer, ön liberodan sonra stoper ve sağ beke de takviye yapmayı amaçlıyor. Hüseyin, Taha ile yola devam edecek olan bordo-mavililer, bu bölgeye tecrübeli bir isim düşünürken, Strasbourg ile sözleşmesi sona eren Alexander Djiku liste başı isim. Djiku ile görüşmeler sürerken, bu oyuncunun alternatifi de İspanyol ekibi R.Valladolid ile sözleşmesi sona eren Joaquin Fernandez.
Hamsik,Hugo, Peres'ten sonra Larsen ve Denswil ile yollarını ayırmayı amaçlayan bordo-mavililer, ön liberodan sonra stoper ve sağ beke de takviye yapmayı amaçlıyor. Hüseyin, Taha ile yola devam edecek olan bordo-mavililer, bu bölgeye tecrübeli bir isim düşünürken, Strasbourg ile sözleşmesi sona eren Alexander Djiku liste başı isim. Djiku ile görüşmeler sürerken, bu oyuncunun alternatifi de İspanyol ekibi R.Valladolid ile sözleşmesi sona eren Joaquin Fernandez.