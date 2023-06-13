Şampiyon olacağız

Avrupa'da sezonları planlayan bütün kulüplerin oyuncu satışlarından büyük gelir sağlarken başarıyı da elde ettiğini kaydeden Başkan Ertuğrul Doğan, "Değerli taraftarlarımız, bu büyük kulübün parçası olarak size şunun sözünü veriyorum. Endişe etmeyin, şampiyonluklar Trabzonspor için bir gelenektir ve daha nicelerini yaşayacağız şampiyonlukları beraberce yaşayacağız. Bize inanın ve güvenin" diye konuştu.
Avrupa'da sezonları planlayan bütün kulüplerin oyuncu satışlarından büyük gelir sağlarken başarıyı da elde ettiğini kaydeden Başkan Ertuğrul Doğan, "Değerli taraftarlarımız, bu büyük kulübün parçası olarak size şunun sözünü veriyorum. Endişe etmeyin, şampiyonluklar Trabzonspor için bir gelenektir ve daha nicelerini yaşayacağız şampiyonlukları beraberce yaşayacağız. Bize inanın ve güvenin" diye konuştu.