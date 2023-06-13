Denswil de ayrılacak

Geçen sezon Bologna'dan kiralandıktan sonra ortaya koyduğu performansla şampiyonlukta katkısı olan Denswil'in bonservisi alınmıştı. Yıllık 2.2 milyon euro maaş ve 900 bin euro imza parası ödenen Denswil, gönderilmek isteniyor. Hollandalı stoperin, maaşının tamamını istediği dile getiriliyor.
Geçen sezon Bologna'dan kiralandıktan sonra ortaya koyduğu performansla şampiyonlukta katkısı olan Denswil'in bonservisi alınmıştı. Yıllık 2.2 milyon euro maaş ve 900 bin euro imza parası ödenen Denswil, gönderilmek isteniyor. Hollandalı stoperin, maaşının tamamını istediği dile getiriliyor.