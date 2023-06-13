Büyük projeler yolda

Başkan Ertuğrul Doğan, önemli projeler yaptıklarını söyledi. Doğan, Trabzonspor dergisindeki yazısında, "Yeni proje ve sponsorluklarla kulüp ekonomimizi yönetilebilir hale taşıyacağız. Kulübümüze kısa, orta ve uzun vadede kaynak sağlayacak özellikle İstanbul ve Trabzon merkezli projelerimiz var. Bunları hayata geçirmek amacıyla gerekli girişimleri yaptık, büyük mesafeler kat ettik" dedi.
Başkan Ertuğrul Doğan, önemli projeler yaptıklarını söyledi. Doğan, Trabzonspor dergisindeki yazısında, "Yeni proje ve sponsorluklarla kulüp ekonomimizi yönetilebilir hale taşıyacağız. Kulübümüze kısa, orta ve uzun vadede kaynak sağlayacak özellikle İstanbul ve Trabzon merkezli projelerimiz var. Bunları hayata geçirmek amacıyla gerekli girişimleri yaptık, büyük mesafeler kat ettik" dedi.