Bjelica’ya destek verilmeli

Başkan Doğan, son 5 yılda elde ettikleri başarıları yeniden başarabilecek adımları da attıklarının altını çizdi. Doğan, "İki yıllık sözleşme imzaladığımız teknik direktörümüz Nenad Bjelica, sezon bitmeden takımımızın başına geçerek, bizim gibi elini değil gövdesini taşın altına koydu. Bu duruş hepimizce takdir edilmeli ve desteklenmelidir. Önümüzdeki sezonların planları hazır" dedi.
Başkan Doğan, son 5 yılda elde ettikleri başarıları yeniden başarabilecek adımları da attıklarının altını çizdi. Doğan, "İki yıllık sözleşme imzaladığımız teknik direktörümüz Nenad Bjelica, sezon bitmeden takımımızın başına geçerek, bizim gibi elini değil gövdesini taşın altına koydu. Bu duruş hepimizce takdir edilmeli ve desteklenmelidir. Önümüzdeki sezonların planları hazır" dedi.