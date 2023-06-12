Yarıştan erken koptu

Avrupa'da ilk olarak Kopenhag'a Şampiyonlar Ligi playoff turunda 2-1 ve 0-0'lık sonuçlarla elendi. Avrupa Ligi'nde grubu 3. bitirerek veda etti. Yoluna Avrupa Konferans Ligi'nde devam eden Fırtına, bu kez de Basel'i geçemedi.

KAYIP SEZON OLDU

Ligi 57 puanla 6. tamamlayan Trabzonspor, şampiyon olarak bitirdiği geçen sezonu aradı. Geçen yıl 38 maç sonunda 81 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon 24 puan daha az topladı. Geçen sezon 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 81 puanla mutlu sona ulaşan Fırtına; bu sezon 36 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik aldı ve 13 mağlubiyet yaşadı.

4 HOCA GÖREV YAPTI

Karadeniz devinde bu sezon Abdullah Avcı, Orhan Ak, İhsan Derelioğlu ve Bjelica olmak üzere 4 çalıştırıcı görev yaptı. Fırtına; Avcı ile 23 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet, Ak ile 2 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi, Derelioğlu ile 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

5 YILIN EN DÜŞÜĞÜ

Fırtına son 5 sezon arasında en az puan topladığı dönemi yaşadı. 2018-19'da 63 puanla 4'üncü, 2019-2020'de 65 puanla 2'nci, 2020-21'de 71 puanla 4'üncü, 2021-22'de 81 puanla şampiyon, bu sezon ise 57 puanla 6. oldu. 2017-18'de 55 puanla ligi 5. bitirdi.

BÜYÜK BİR DEĞİŞİM

Sezona, Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası hedefleriyle başlayan Trabzon, üç kulvarda beklentileri karşılayamayınca, ilk olarak yönetim ardından teknik heyet değişikliğine gitmişti. Ahmet Ağaoğlu'nun ardından Abdullah Avcı da veda etti.