Nwakaeme heyecan

Trabzonspor forması giydiği dönemde oyun zekasıyla, çalımlarıyla, akıl dolu golleri ve asistleriyle taraflı-tarafsız herkesi mest eden Anthony Nwakaeme, İstanbul'a geldi. Nijeryalı yıldız eski takım arkadaşları Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Parmak ve Arda Akbulut ile bir araya geldi. Yıldız futbolcular hem hasret giderdiler hem de birlikte yaşadıkları müthiş anıları sohbetlerinde canlandırdılar. Uğurcan'ın geceden paylaştığı kare ise bordo-mavili taraftarı heyecanlandırdı. Nwakaeme'yi çok seven birçok taraftar "Come to Trabzonspor" mesajlarını ona ulaştırdı.