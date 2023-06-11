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Nwakaeme heyecan

Bordo-mavili takımın efsanesi olan Nwakaeme dün İstanbul’da eski takım arkadaşlarıyla buluştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 06:50
Nwakaeme heyecan

Trabzonspor forması giydiği dönemde oyun zekasıyla, çalımlarıyla, akıl dolu golleri ve asistleriyle taraflı-tarafsız herkesi mest eden Anthony Nwakaeme, İstanbul'a geldi. Nijeryalı yıldız eski takım arkadaşları Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Parmak ve Arda Akbulut ile bir araya geldi. Yıldız futbolcular hem hasret giderdiler hem de birlikte yaşadıkları müthiş anıları sohbetlerinde canlandırdılar. Uğurcan'ın geceden paylaştığı kare ise bordo-mavili taraftarı heyecanlandırdı. Nwakaeme'yi çok seven birçok taraftar "Come to Trabzonspor" mesajlarını ona ulaştırdı.

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