8 oyuncu gelecek

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, kulüp dergisine verdiği röportajda dolu dolu ifadeler kullandı. Hırvat çalıştırıcı bordo-mavili kulüple 3 günde anlaşmasından, gelecek sezon nasıl bir futbol izlettireceğine kadar birçok farklı konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Usta hoca "Kulübe ilk geldiğimde hedef yoktu, Yukarı çıkamıyoruz, aşağı inemiyoruz. Kiralık oyuncular var, sözleşmesi biten oyuncular var. Belki akılları sahada değil yazın yapacakları tatildeydi. Bu şekilde çalışmak kolay değildi. Benim önceliğim takımı tanımaktı" diye konuştu.

DOĞRU İSİMLERİ BULMALIYIZ

Nenad Bjelica şunları söyledi: "6 ila 8 arası yeni oyuncu transfer edeceğiz. Gözlemcilerimiz, şef gözlemcimiz, kulüpteki herkes, başkanımız, antrenörlerimiz, analizcilerimiz, hepimiz bu konu üzerinde yoğun bir biçimde çalışıyoruz. Trabzonspor'a en iyi oyuncuları getirmeyi istiyoruz. Bu takımla başarılar kazanmaya aç oyuncuları aramıza katmak istiyoruz. Bu kulüp bunu hak ediyor! Taraftarlar da bu başarının mutluluğunu yaşamayı hak ediyor. Maksimumu vermek zorundayız. Yeniden şampiyonluk kazanacak seviyeye çıkmamız için doğru oyuncuları bulmalıyız"

TAKIM OLMAK ÖNEMLİ

"İdeal takımı tarif etmem gerekirse, önemli olan konu dengedir. Hücum ve savunma dengesi, yerli-yabancı dengesi, genç-tecrübeli dengesi. Tüm bunları doğru şekilde kurmamız gerekiyor. Benim buradaki işim oyunculara nasıl futbol oynayacaklarını öğretmek değil, takım halinde nasıl futbol oynayacağımızı öğretmektir."

FUTBOLA ADADIM

"Kendimi aileme ve futbola adadım. Sadece antrenmanda değil, evde de işimle ilgili çok şey yaparım. Boş vakitlerimi ise aileme, çocuklarıma ve köpeğimiz Rocky Balboa'ya ayırıyorum. Maçlarda aksi bir görüntü versem de günlük hayatımda çok sakinimdir"

BENİM İÇİN BİR MEYDAN OKUMA

"Ben çok yarışmacı bir ligde mücadele eden, büyük bir Türk Kulübü olan Trabzonspor'u tercih ettim. Benim için de hem ilginç hem de çok zor bir meydan okuma olacak ama benim hiçbir meydan okumadan korkum yok. Zor bir süreç yaşayan takımlarda daha önce çalışmıştım ve bıraktığım takımlar, her zaman aldığım durumdaki takımdan daha da iyi bir yerde olan takımlar oldu. O yüzden de burada başarılı olacağımızdan şüphem yok"

TEKLİFİ 1 GÜNDE KABUL ETTİM

"Trabzonspor'a geliş sürecim çok hızlı oldu. Cuma akşamı beni bir menajer aradı. Gün içerisinde Trabzonspor ile finansal şartları konuştuk. Cumartesi günü Trabzonspor'un resmi teklifi geldi ben de kabul ettim. Pazar günü pazartesi günü yapacağımız seyahatin biletleri geldi. Pazartesi geldim, salı

ARKADAŞ OLMAM SAYGILI OLURUM

"Oyuncu-antrenör ilişkilerinde arkadaşlık zor bir durum. Ama oyuncularımın hepsine saygı duyarım. Oyuncularıma çok şey verir, karşılığında sahada onlardan çok şey isterim. Bir oyuncumun sahada 10-15 dakika reaksiyon vermediğini görürsem belki kızarak onu motive ederim. Onun vermediği reaksiyonu ben vermek zorundayım. Çünkü her maçı kazanmak istiyorum"