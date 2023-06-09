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Mimar Bjelica!

Hırvat hoca takımı yeniden inşaa etmek için gece gündüz çalışıyor. Ayrıca transfer bütçesi 25 milyon euro’ya iniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 06:50
Mimar Bjelica!

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica yeni Trabzonspor'u inşa etmek için kolları sıvadı. Yönetimden tam destek alan Hırvat çalıştırıcı, bordo-mavilileri üreten bir takım haline getirmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibi, mali ve sportif anlamda yeni planlarını sezonun tamamlanmasıyla harekete geçirecek. Önümüzdeki sezona sürdürülebilir bir takım bütçesiyle girmeye öncelik veren Fırtına, transferlerini de bu doğrultuda gerçekleştirecek. Trabzonspor, şampiyonluk yaşadığı 2021-22 sezonunda 25 milyon Euro'luk takım bütçesiyle mücadele ederken, bu sezon ise 42 milyon Euro'ya çıkardığı bütçesiyle kupa kaldıramadığı bir sezon geçirdi. Trabzonspor, yeni sezona yine 25 milyon Euro civarında takım bütçesiyle girmeyi planlıyor.

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