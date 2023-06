Bjelica tam isabet

Başkanı Ertuğrul Doğan , sezonun değerlendirmesini Fotomaç gazetesine yaptı. teknik direktör Nenad Bjelica tercihinden gelecek sezon planlamasına birçok konuda önemli açıklamalar yaptı.insanının özel bir karakteri var. Bizler, inandığı şeylerden kolay vazgeçmeyen, tuttuğunu koparan, hırslı insanlarız. Beklemeyi sevmeyiz. Bize 'Sakin ol, sabırlı ol' gibi şeyler söylediğinizde pek hoşumuza gitmez. Trabzon'da çok kullanılan bir terim vardır: 'Dik Oyna.' Horon tepmenin kurallarından gelir. Dik duracaksın, yüzün tam karşıya bakacak. Eğer başını eğersen hemen o sesi duyarsın: 'Dik Oyna!' Bizim insanımız hep hızlı, başı yukarıda, inatla sonuca gitmeye gayret eden takım görmek ister. Hatta çoğu zaman, 'takım dik oynasın, kaybetse de olur' der. Bunu, taraftarın düşünce yapısı anlaşılsın diye söylüyorum. Hocayı belirlerken şehrin, taraftarın, yönetimin DNA'sı ile uyumlu biri olması bizim en temel kriterimizdi.bir karaktere sahip ve kendi sistemi de olmalıydı. Nenad Bjelica, bu açılardan baktığınızda tam aradığımız kişiydi. Ayrıca, camia olarak şampiyonluğun Trabzonspor için bir gelenek haline gelmesi gerektiğine ve bu verimli topraklardan daha nice şampiyonluklar çıkacağına yürekten inanıyoruz. Yeni yetenekler keşfetmemiz, kendi yıldız oyuncularımızı üretmemiz ihraç etmemiz, örnek bir altyapı kültürü oluşturmamız gerekiyor. Bjelica, şehrin nabzını, önümüzdeki engelleri ve bu vizyonu en iyi anlayan, yapmak istediklerimize en yüksek katkıyı sunabilecek kişiydi. Son maçlarda da bu anlattıklarımı bize gayet iyi şekilde gösterdi. Çok doğru bir karar verdiğimize inanıyorum.gibi bir sezon geçiremedik fakat hocanın bize erken katılması en büyük avantajımız. Hiç vakit kaybetmeden takımın başına geçti, eksikleri gördü. Önlemlerini aldı. Kafasındaki modeli ona göre şekillendirdi. Oyuncularımız hocanın aklındakilere daha kolay adapte oldu. Hoca da elindeki iskelete göre sistemini şekillendirdi. Son haftalarda aklındakini sahaya daha iyi yansıttı. Oyuncularımızdan bazıları ayrılacak, aramıza yeni katılanlar olacak. Ama asıl köklü değişiklik, altyapıya ve gençlere yönelik düşünce yapısında gerçekleşecek.'nın en güçlü yönlerinden biri, genç yetenekler keşfedip üst düzey futbolcu haline getirebilmesi. Kendi topraklarımızdan yetiştirdiğimiz ve Avrupa'nın köklü kulüplerine transfer ettiğimiz, bizi gururlandıran, kulübümüze önemli paralar kazandırmış transfer hikayelerimiz var. Bunlar çoğalacak. Başkanlık koltuğunu devraldığımdan beri hayalim, Trabzon'da bir yetenek fabrikası kurabilmek.bir sistem hayal ediyorum ki dünyanın birçok ülkesinden çok genç yaşta yetenekler Trabzon'a gelip tesislerimizde hocalarımız, beslenme uzmanlarımız, mentörlerimiz tarafından eğitilsin. Köklü yabancı kulüplerle iş birliği içerisinde çok amaçlı bir futbol eğitimi alsın ve Trabzon bu işin merkezi olarak dünyada bilinsin. Bunu başarmalıyız.büyük bir aile. Kurulduğu günden bugüne yirmi dört saat yaşıyor. Şimdi böylesine bir tanımlamanın içerisinde olan kulübümüzde anlık gelişmeler olabiliyor. Geçen yıl başarıyı en zirve noktada tamamlarken bu yıl maalesef istediğimiz organizasyonu sağlayamadık. Sonuçlar mutlu etmedi. Başarıyı herkes sahiplenir. Ancak başarısızlıkta o 'sahiplenenleri' ortalıkta göremezsiniz. Ertuğrul Doğan olarak asla böyle bir yapıda insan değilim. Geçen yıl nasıl başarıda var isem bu yıl da başarısızlıkta varım ve evet, doğru bir organizasyon sağlayamadık. Geçmişe takılıp kalmayacağım. Yapacak çok faz-la işimiz var çünkü...kalıcı başarı istiyorsak, kulübün ekonomisini sürdürülebilir hale getirmeliyiz. En büyük hedefimiz, Trabzonspor'u maddi ve manevi anlamda Türkiye'nin örnek kulübü haline getirmek ve bu renklere gönül veren herkesin takımıyla gurur duymalarını sağlamak. Bununla beraber de gerçekçi olmak zorundayız. Bu hedefe ulaşmak büyük bir disiplin, mali kontrol, yeni ve verimli gelir kaynakları ile akıllı bir kulüp yönetim politikası gerektiriyorbir sportif başarı için sürdürülebilir mali yapı şart. Bu yapıyı sağlıklı bir şekilde kurabilmek için birkaç yol var. Bunlardan ilki ve en önemlisi, emlak konut modeli. Kartal'daki tesislerimizi bu proje kapsamında değerlendirmek üzere şimdiden düğmeye bastık. Gayrimenkul merkezli örnek modeli çok kısa sürede hayata geçireceğiz ve buradan elde edeceğimiz gelirin tamamını bankalar birliğine olan borcumuza mahsup edeceğiz.Futbol, anların doğru yönetilmesi gereken bir organizasyon. Göreve geldiğimiz Nisan 2018'den itibaren önceliğimiz ekonomik anlamda başarı ancak sahada da dengeli bir bütçeye sahip takımla yarışmaktı. İki hedefi de doğru şekilde yönettiğimizi düşünüyorum. Hoca değişikliği kararıyla birlikte artık şampiyonluk yürüyüşümüz başlamalıydı. Hem biz hem de Abdullah Avcı, hedefe tam yaklaştığı anda kaybetti. İşte bu durum ikimiz için de 'an'dı ve bir araya gelerek gücü birleştirmeliydik. Abdullah Avcı'yı bu yüzden ısrarla istedim. İlk yıl yapılandık, ikinci yıl şampiyonluğa ulaştık. Ayrılma kararını bildirdiğinde kendisine de söyledim. 'Hocam ayrılma. İyi günde nasıl berabersek kötü günde de yola devam edelim.' Ancak ayrılma kararında ısrar etti. Bunu Trabzonspor'un önünü açmak için yaptığını düşünüyorum. Günün birinde yollarımız yeniden kesişecektir. Lakin yakın gelecekte değil. Bjelica ile uzun bir yolculuğa çıkmayı ve müzemize onunla birlikte birkaç kupa daha eklemeyi planlıyoruz. O gün Abdullah hoca için söylediklerim bugün Bjelica için de geçerlidir.Dünyanın her yerinde, futbolun en önemli itici gücü taraftardır. Trabzonspor taraftarından samimi ricam, ne olursa olsun, takımınızın yanında olun. Önümüzdeki sezon bize bu desteği her maçta koşulsuz şekilde verin ki karşılığını vermek de boynumuzun borcu olsun. Stadyumların dolu olması hem sportif performansı hem ekonomik performansı etkiler. Özellikle Anadolu kulüpleri, bulundukları şehirlerin gücünü arkalarına almak zorunda.Herkesin federasyonu olmaları gerektiğini düşünüyorum. Her takıma eşit mesafede durmalılar. Riva'nın her aklına esenin geçerken uğrayacağı bir yer olmadığını fark etmeliler ve başkalarının da bunu anlamasını sağlamalılar. Trabzonspor adına konuşayım; çok daha kurumsal, tutarlı ve profesyonel bir TFF beklentimiz var. Söz verip erteledikleri bazı kararları hayata geçirebilirlerse, TFF 4 yıllık dönemde çok daha verimli olabilir.Zor bir süreç. Burayı aşacağız. Yoğun mesai harcıyoruz ve kesinlikle başaracağız. Camiamız bize güveniyor. Çok güzel mesajlar alıyorum. Destek veriyorlar, sağolsunlar. Camiamızın bu inancıyla beraber her türlü başarıyı yakalarız. Yeniden güzel hikayeler yazabilmek için tüm taraftarlarımızdan destek istiyorum. Şampiyonlukların yolu birlik ve beraberlikten geçiyor. Ayrılmayalım, birleşelim. Parçalanmayalım, bütünleşelim.