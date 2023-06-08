Trabzonspor'a transferde 2 müjde birden!

Önümüzdeki sezon yeniden şampiyonluğa oynayan bir takım kurma adına yola çıkan Trabzonspor yönetimi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporları doğrultusunda girişimlerine başlayan bordo-mavili ekip, ilk olarak 29 yaşındaki Yunan orta saha Kourbelis'i Türkiye'ye getirmişti. Başkan Ertuğrul Doğan, Southampton forması giyen Hırvat kanat oyuncusu Mislav Orsic için teklif sunmuştu. İngiliz ekibinden izin alarak Orsic ile masaya oturan Başkan Ertuğrul Doğan, 30 yaşındaki Hırvat yıldız ile el sıkıştı.



Orsıc'in transferi için İngiliz ekibi ile görüşmelerde de önemli mesafe alındı. Satın alma opsiyonuyla kiralanması gündemde olan Orsic'in transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Trabzonspor bir taraftan da Dinamo Zagreb takımının formasını giyen Hırvat santrfor Bruno Petkovic'in transferini bitirmeye çalışıyor. Oyuncuyu ikna eden Başkan Ertuğrul Doğan, Zagreb ile bonservis pazarlığını sürdürüyor. Zagreb'in 5 milyon euro bonservis bedeli inadı kırıldı. Fırtına, kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki forveti 1.8 milyon euro'ya alabilir.