Haberler Trabzonspor Trabzonspor'a transferde 2 müjde birden!

Trabzonspor'a transferde 2 müjde birden!

Önümüzdeki sezon yeniden şampiyonluğa oynayan bir takım kurma adına yola çıkan Trabzonspor yönetimi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporları doğrultusunda girişimlerine başlayan bordo-mavililere 2 müjde birden geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Trabzonspor'a transferde 2 müjde birden!

Önümüzdeki sezon yeniden şampiyonluğa oynayan bir takım kurma adına yola çıkan Trabzonspor yönetimi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporları doğrultusunda girişimlerine başlayan bordo-mavili ekip, ilk olarak 29 yaşındaki Yunan orta saha Kourbelis'i Türkiye'ye getirmişti. Başkan Ertuğrul Doğan, Southampton forması giyen Hırvat kanat oyuncusu Mislav Orsic için teklif sunmuştu. İngiliz ekibinden izin alarak Orsic ile masaya oturan Başkan Ertuğrul Doğan, 30 yaşındaki Hırvat yıldız ile el sıkıştı.

Orsıc'in transferi için İngiliz ekibi ile görüşmelerde de önemli mesafe alındı. Satın alma opsiyonuyla kiralanması gündemde olan Orsic'in transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Trabzonspor bir taraftan da Dinamo Zagreb takımının formasını giyen Hırvat santrfor Bruno Petkovic'in transferini bitirmeye çalışıyor. Oyuncuyu ikna eden Başkan Ertuğrul Doğan, Zagreb ile bonservis pazarlığını sürdürüyor. Zagreb'in 5 milyon euro bonservis bedeli inadı kırıldı. Fırtına, kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki forveti 1.8 milyon euro'ya alabilir.

DİĞER
"Çocuklarımız av olmasın" 15 yaş altına gelen sosyal medya yasağına ünlü annelerden tam destek!
Bu yaz ikinci kez düğün olabilir! Emina Jahovic’in inkar ettiği aşkı Kurt Daniel Suntay ile evlilik kararı aldı...
Joao Felix'ten flaş G.Saray hamlesi!
F.Bahçe'den Dembele'ye resmi teklif! Yanıt bekleniyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bjelica tam isabet
Son 5 sezonun en az puanı
Ev hanımlarına emeklilik yasası ne zaman meclise gelecek?
POMEM sonuçları açıklandı!
30. Dönem POMEM sonuç ekranı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sponsoru hazır! Sponsoru hazır! 01:46
Di Marzio'dan bomba iddia! Kontratını feshedip G.Saray'a... Di Marzio'dan bomba iddia! Kontratını feshedip G.Saray'a... 01:28
F.Bahçe'den Dembele'ye resmi teklif! Yanıt bekleniyor F.Bahçe'den Dembele'ye resmi teklif! Yanıt bekleniyor 00:36
Icardi kalacak mı? Dursun Özbek'ten flaş sözler Icardi kalacak mı? Dursun Özbek'ten flaş sözler 00:30
Joao Felix'ten flaş G.Saray hamlesi! Joao Felix'ten flaş G.Saray hamlesi! 00:30
Özbek'ten transfer açıklaması! "5 oyuncumuza talip var" Özbek'ten transfer açıklaması! "5 oyuncumuza talip var" 00:30
Daha Eski
Sedyeyle çıkmıştı! Son durumu belli oldu Sedyeyle çıkmıştı! Son durumu belli oldu 00:30
Sürpriz karar! Messi yeni takımını açıkladı Sürpriz karar! Messi yeni takımını açıkladı 00:30
Şenol Güneş: Kötü bir gün oldu! Şenol Güneş: Kötü bir gün oldu! 00:30
A. Efes evinde F.Bahçe Beko'yu devirdi! A. Efes evinde F.Bahçe Beko'yu devirdi! 00:30
Beşiktaş ikinciliği kaçırdı! Beşiktaş ikinciliği kaçırdı! 00:30
Kıskandıran transfer listesi! Aralarında öyle yıldızlar var ki... Kıskandıran transfer listesi! Aralarında öyle yıldızlar var ki... 00:30