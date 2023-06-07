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Uğurcan’ı satmam

Doğan: Uğurcan’ı 20 milyon euro’ya bile satmam. Bu dedikodular artık sona ermeli...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
Uğurcan’ı satmam

Başkan Ertuğrul Doğan, A Spor'da katıldığı programda Uğurcan Çakır'ın transfer söylentilerine yanıt verdi. Doğan "Neden yarıştığım bir takıma kaptanımı satayım. 20 milyon euro'luk teklif de gelse Uğurcan'ı satmam. Üstelik yerli oyuncu kuralı devam ediyor. Mantıklı düşünen herkes bu şekilde yorumlar. Uğurcan Avrupa'ya gitmek isterse kulübün menfaatleri doğrultusunda olabilir" dedi. Doğan, Uğurcan'ın saha içi ve dışında müthiş bir lider olduğunu belirterek, "Gelecek sezona dair en önemli aktörlerimizden biri olacak" yorumunda bulundu. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan milli kaleci için gelen bir teklif yok. 27 yaşındaki eldivenin sözleşmesi 2027'de bitiyor.

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