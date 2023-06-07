Başkan Ertuğrul Doğan, A Spor'da katıldığı programda Uğurcan Çakır'ın transfer söylentilerine yanıt verdi. Doğan "Neden yarıştığım bir takıma kaptanımı satayım. 20 milyon euro'luk teklif de gelse Uğurcan'ı satmam. Üstelik yerli oyuncu kuralı devam ediyor. Mantıklı düşünen herkes bu şekilde yorumlar. Uğurcan Avrupa'ya gitmek isterse kulübün menfaatleri doğrultusunda olabilir" dedi. Doğan, Uğurcan'ın saha içi ve dışında müthiş bir lider olduğunu belirterek, "Gelecek sezona dair en önemli aktörlerimizden biri olacak" yorumunda bulundu. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan milli kaleci için gelen bir teklif yok. 27 yaşındaki eldivenin sözleşmesi 2027'de bitiyor.