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Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır için Galatasaray çıkışı: 20 milyon euro...

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır ile ilgili söylentilere son noktayı koydu. Başkan Doğan, Uğurcan Çakır’ın isminin Galatasaray ile anılması üzerine, “20 milyon Euro da verseler yarıştığımız bir takıma kaptanımızı satmam. Bu tartışmalara artık son verilsin” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 06:50
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır için Galatasaray çıkışı: 20 milyon euro...

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Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Bu tür tartışmalara artık son verilsin. Neden yarıştığım bir takıma kaptanımı satayım! 20 milyon Euro'luk teklif de gelse Uğurcan'ı satmam. Üstelik yerli oyuncu kuralı devam ediyor. Mantıklı düşünen herkes bu şekilde yorumlar. Uğurcan Avrupa'ya gitmek isterse kulübün menfaatleri doğrultusunda olabilir" şeklinde konuştu. Başkan Doğan, Uğurcan'ın saha içi ve dışında müthiş bir lider olduğunu belirterek, "Gelecek sezona dair en önemli aktörlerimizden biri olacak" yorumunda bulundu. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan milli kaleci için şu anda kulübe gelmiş herhangi bir resmi teklif yok. 27 yaşındaki yıldız futbolcunun bordo-mavililer'le olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

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