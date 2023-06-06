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BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI CANLI | Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor, Başakşehir'e konuk oluyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılacak müsabakayı Bahattin Şimşek yönetecek. Sakatlıkları bulunan Gbamin, Uğurcan Çakır, Bartra, Gomez, Yusuf Yazıcı, Denswil ve Bakasetas, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 09:46 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 10:00
BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI CANLI | Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösteren bordo-mavililer, İstanbul ekibini de mağlup ederek ligi 5. sırada bitirmeyi hedefliyor. Trabzonspor, ligde 35 maç sonunda 57 puanla 6. sırada bulunurken; Medipol Başakşehir ise 59 puanla 5. sırada yer alıyor. Peki Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Trabzonspor maçı 6 Haziran Salı günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. BeIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FIRTINA 7 EKSİKLE ÇIKACAK

Bordo-mavili takımda Gbamin, Uğurcan Çakır, Bartra, Gomez, Yusuf Yazıcı, Denswil ve Bakasetas'ın sakatlıkları bulunuyor. Gaziantep FK'den kiralık alınan Markovic ise ayrıldı. Karadeniz devinin, eksik oyuncular nedeniyle karşılaşmaya genç ve fazla forma şansı bulamayan oyunculardan kurulu bir kadroyla çıkması bekleniyor.

TREZEGUET VE UMUT RÜZGARI

28 maçta 11 gol atan ve 6 asist yaparak Trabzonspor'un en skorer ismi olan Mısırlı kanat, bugün de Fırtına'nın en büyük kozlarından biri. Son haftalarda F.Bahçe, Karagümrük (2) ve Alanya maçlarını boş geçmeyen Trezeguet, Başakşehir'i de boş geçmek istemiyor.

geçen yıl kiralık oynadığı Kasımpaşa'da 20 gole ulaşan ve Lorient'ten Karadeniz devine transfer olan Umut Bozok, son haftalarda çok formda. Giresun maçı sonrasında Alanyaspor filelerini de sarsan 26 yaşındaki forvet, bugün de görevinin başında.

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Deniz Dilmen, Şener, Wu, Touba, Caner, Serdar, Berkay, Özcan, Deniz Türüç, B.Aydoğmuş, Keny, Figueiredo.

Trabzonspor: Taha Tepe, Hüseyin, Eren, Larsen, T. Altıkardeş, Siopis, Visca, Bardhi, Abdülkadir, Umut, Trezeguet.

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