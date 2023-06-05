Hesaplar kapatıldı

Alanyaspor'u 5-1 yenen Trabzonspor, bu sezon iç sahada başarılı bir grafik ortaya koyarken, ilk yarıda deplasmanda farklı mağlup olduğu rakipleri karşısında da kazanarak rövanşı aldı. Ligin ilk yarısında dış sahada Antalyaspor, Adana Demirspor, Karagümrük ve Alanyaspor olmak üzere 4 yenilgi alan bordo-mavililer, iç sahada bu rakipleri karşısında 4 galibiyetle 12 puan çıkardı. Fırtına, 5-2 mağlup olduğu Antalyaspor'u 2-0, 3-2 kaybettiği Adana Demirspor'u 4-1, 4-1 yenildiği Karagümrük'ü 4-1, 5-0 mağlup olduğu Alanyaspor'u 5-1'le geçti. SÜPER Lig'de 57 puanla 6. sırada yer alan bordomavililer, iç sahada başarılı bir grafik ortaya koyarak 40 puanı hanesine yazdırdı. Sahasındaki 18 lig maçının 12'sinde galip gelirken 2'sini kaybetti, 4 maçta ise berabere kaldı. Sahasında 2.22 puan ortalaması yakalayan Trabzonspor, iç sahada puanlarla lige tutundu. Ligde 2.22 puan ortalaması