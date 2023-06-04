Haberler Trabzonspor Trabzonspor'u Trezeguet sırtlıyor!

Trabzonspor'u Trezeguet sırtlıyor!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da Mahmoud Hassan Trezeguet durdurulamıyor. Düne kadar bu sezon ligde 27 maçta 10 gol atan ve 6 asist yaparak Trabzonspor'un en skorer ismi olan Mısırlı kanat, Alanya'yı da boş geçmedi. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 12:58
Trabzonspor'u Trezeguet sırtlıyor!
Fenerbahçe derbisinde gol atan, Karagümrük karşısında duble yapan, Giresunspor mücadelesinde ise bir asist yaparak katkıda bulunan Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet, dün de fileleri sarsarak 11 gole ulaştı ve futbol şovunu sürdürdü.

Geçen yıl kiralık oynadığı Kasımpaşa'da 20 gole ulaşan ve sezon Lorient'ten Karadeniz devine transfer olan Umut Bozok, geçen hafta Giresunspor karşısındaki oyunuyla şov yapmıştı. Takımına 2 gol, 1 asistlik katkı sağlayan 26 yaşındaki forvet, dün de Alanya filelerini sarstı. Umut 8 gole ulaştı.

VISCA'DAN ASİSTLERE DEVAM
Bu sezon sakatlıkları nedeniyle fazla forma giyemeyen ve 12 Mart'ta oynanan Adana Demirspor maçından sonra geçen hafta Giresunspor karşılaşmasında Umut Bozok'a asist yaparak skora katkı veren Edin Visca her geçen gün formunu artırıyor. Dün Alanyaspor maçının 18. dakikasında Trezeguet'nin golünde asist yapan Boşnak sağ kanat, etkili futboluyla göz doldurdu.
DİĞER
Arzu Balkan'ı iki kez aldattığı için boşanmıştı! Tamer Karadağlı, yıllar sonra sessizliğini bozdu
Milli Savunma Bakanlığı operasyon görüntülerini paylaştı: Irak’ın kuzeyindeki mağarada saklanan 2 terörist böyle teslim oldu
Derbi öncesi flaş gelişme! Fatih Terim...
Nathan Redmond'dan çarpıcı sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına rövanşı aldı! İç sahada...
Fırtına'dan bir bomba daha! Kiralık teklifi yapıldı
2023 LGS tercihleri ne zaman?
Aile Destek Ödemeleri bitti mi, ne zaman bitecek?
HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türk Telekom - Pınar Karşıyaka maçı saat kaçta? Türk Telekom - Pınar Karşıyaka maçı saat kaçta? 13:17
Real Madrid'de bir devir bitiyor! Real Madrid'de bir devir bitiyor! 13:07
Ali Akman ile yollar ayrılıyor Ali Akman ile yollar ayrılıyor 12:48
Şenol Güneş ile golü hatırladılar Şenol Güneş ile golü hatırladılar 12:46
"Sivasspor'da çok güzel şeyler yaptık" "Sivasspor'da çok güzel şeyler yaptık" 12:44
Milan - Hellas Verona maçı saat kaçta? Milan - Hellas Verona maçı saat kaçta? 12:40
Daha Eski
Milan - Hellas Verona maçı saat kaçta? Milan - Hellas Verona maçı saat kaçta? 12:38
Lecce - Bologna maçı saat kaçta? Lecce - Bologna maçı saat kaçta? 12:34
Roma - Spezia maçı saat kaçta? Roma - Spezia maçı saat kaçta? 12:31
Gomis'ten ayrılık sinyali Gomis'ten ayrılık sinyali 12:30
Atalanta - Monza maçı saat kaçta? Atalanta - Monza maçı saat kaçta? 12:29
Napoli - Sampdoria maçı saat kaçta? Napoli - Sampdoria maçı saat kaçta? 12:26