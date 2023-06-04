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Trabzonspor rövanşı aldı! İç sahada...

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in 37. haftasında sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 5-1 yenen Trabzonspor, sezonun ilk yarısında deplasmanda mağlup olduğu rakiplerinden rövanşları aldı. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 11:27
Trabzonspor rövanşı aldı! İç sahada...

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 5-1 yenen Trabzonspor, bu sezon iç sahada başarılı bir grafik ortaya koyarken ilk yarı deplasmanda farklı mağlup olduğu rakipleri karşısında da kazanarak rövanşı aldı.

Ligin ilk yarısında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor, Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Corendon Alanyaspor olmak üzere 4 yenilgi alan bordo-mavililer, iç sahada bu rakipleri karşısında 4 galibiyetle 12 puan çıkardı.

Trabzonspor, 5-2 mağlup olduğu Fraport TAV Antalyaspor'u sahasında 2-0, 3-2 mağlup olduğu Adana Demirspor'u ise 4-1 yendi. VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında 4-1 yenilen Karadeniz ekibi, sezonun ikinci yarısında sahasında da rakibi önünde aynı skorla galip geldi. Trabzonspor, ligin ilk yarısında dış sahada 5-0 yenildiği Cronden Alanyaspor karşısında kendi evinde 5-1 galip gelmeyi başardı.

LİGDE 2.22 PUAN ORTALAMASI

Spor Toto Süper Lig'de 57 puanla 6. sırada yer alan bordo-mavililer, iç sahada başarılı bir grafik ortaya koyarak 40 puanı hanesine yazdırdı.

Karadeniz ekibi, sahasındaki 18 lig maçının 12'sinde galip gelirken 2 karşılaşmayı kaybetti, 4 maçta ise sahadan eşitlikle ayrıldı. Sahasında 2,22 puan ortalaması yakalayan Trabzonspor, iç sahada puanlarla lige tutundu.

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