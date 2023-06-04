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Nükleer güç Trezeguet

Trezeguet durdurulamıyor. Düne kadar bu sezon ligde 27 maçta 10 gol atan ve 6 asist yaparak Trabzonspor'un en skorer ismi olan Mısırlı kanat, Alanya'yı da boş geçmedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 06:50
Nükleer güç Trezeguet
F.Bahçe derbisinde gol atan, Karagümrük karşısında duble yapan, Giresunspor mücadelesinde ise bir asist yaparak katkıda bulunan Mısırlı kanat dün de fileleri sarsarak 11 gole ulaştı ve futbol şovunu sürdürdü.


Geçen yıl kiralık oynadığı Kasımpaşa'da 20 gole ulaşan ve sezon Lorient'ten Karadeniz devine transfer olan Umut Bozok, geçen hafta Giresunspor karşısındaki oyunuyla şov yapmıştı. Takımına 2 gol, 1 asistlik katkı sağlayan 26 yaşındaki forvet, dün de Alanya filelerini sarstı. Umut 8 gole ulaştı.

VISCA'DAN ASİSTLERE DEVAM


BU sezon sakatlıkları nedeniyle fazla forma giyemeyen ve 12 Mart'ta oynanan Adana Demirspor maçından sonra geçen hafta Giresunspor karşılaşmasında Umut Bozok'a asist yaparak skora katkı veren Edin Visca her geçen gün formunu artırıyor. Dün Alanyaspor maçının 18. dakikasında Trezeguet'nin golünde asist yapan Boşnak sağ kanat, etkili futboluyla göz doldurdu.
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