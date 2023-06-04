Nükleer güç Trezeguet

Geçen yıl kiralık oynadığı Kasımpaşa'da 20 gole ulaşan ve sezon Lorient'ten Karadeniz devine transfer olan Umut Bozok, geçen hafta Giresunspor karşısındaki oyunuyla şov yapmıştı. Takımına 2 gol, 1 asistlik katkı sağlayan 26 yaşındaki forvet, dün de Alanya filelerini sarstı. Umut 8 gole ulaştı.
VISCA'DAN ASİSTLERE DEVAM
BU sezon sakatlıkları nedeniyle fazla forma giyemeyen ve 12 Mart'ta oynanan Adana Demirspor maçından sonra geçen hafta Giresunspor karşılaşmasında Umut Bozok'a asist yaparak skora katkı veren Edin Visca her geçen gün formunu artırıyor. Dün Alanyaspor maçının 18. dakikasında Trezeguet'nin golünde asist yapan Boşnak sağ kanat, etkili futboluyla göz doldurdu.