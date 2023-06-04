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Lazar Markovic Trabzonspor'dan erken ayrıldı

Trabzonspor’un devre arasında Gaziantep FK’dan kiraladığı Lazar Markovic, sözleşmesi bitmeden takımdan ayrıldı. Sırp oyuncu, ailevi sorunlarını gerekçe gösterdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 14:58
Lazar Markovic Trabzonspor'dan erken ayrıldı

Trabzonspor'da Abdullah Avcı döneminde, Edin Visca'ya alternatif olarak Gaziantep FK'dan kiralanan Lazar Markovic'in sözleşmesi, teknik direktör Nenad Bjelica'nın oyuncuyu yeni sezon kadrosunda düşünmemesi nedeniyle uzatılmadı.

ERKEN VEDA ETTİ
Ligin son haftasında bordo mavili takıma veda eden Sırp oyuncu sosyal medya hesabından açıklama yaparak ayrılığı duyurdu. Ailevi sorunlarını gerekçe gösterip veda eden Markovic, "'Kişisel ailevi sorunlarımdan dolayı sezonu birkaç gün erken bitirmek zorunda kaldım. Trabzonspor'un tüm oyuncularına, taraftarlarına ve çalışanlarına gelecekte bol şans diliyor, en iyi dileklerimi sunuyorum. Beni kabul ettiğiniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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